/FOTOGALERIE/ Strakoničtí házenkáři prohráli ve třetím kole Chance extraligy na palubovce Maloměřic Brno o jediný gól. Mrzí to o o více, že necelé tři minuty před koncem utkání o dva vedli.

V minulé sezoně měli Strakoničtí (v černém) s Maloměřicemi bilanci zápasů 1:3. | Foto: Jan Škrle

Strakoničtí házenkáři byli v Maloměřicích blízko prvnímu bodu sezony. Dokonce sahali po plném bodovém zisku. Během utkání se skóre přelévalo ze strany na stranu, ale necelé tři minuty před koncem Strakoničtí vedli o dva góly. Nakonec se radovali domácí. Ti mají první výhru sezony, tým od Otavy zůstává bez bodu poslední.

Po utkání byla na domácí straně samozřejmě velká radost. "Byly to hodně důležité dva body, náš herní projev nebyl ideální. Nevím, asi jsme měli v hlavách, že je to důležitý zápas a že musíme bodovat. Přišlo mi, že Strakonice hrály daleko více uvolněně. V prvním poločase jsme, tuším, neproměnili osm tutových šancí a nedokázali se dostat do většího náskoku. Každopádně velká pochvala za charakter týmu, kdy jsme ještě čtyři minuty před koncem ztráceli dva góly, že to kluci takto zvládli. V bráně byl na konci Vojta Douda, prostě muž zápasu. Já mu jen řekl, prostě tu bránu zavři. A on to udělal. Strakonicím chci poděkovat za super výkon, abych pravdu řekl, nečekal jsem, že nás budou takto trápit," komentoval utkání brněnský trenér František Urban.

Naopak na strakonické straně zavládl smutek. "V zápase byly pasáže, kdy jsme byli zbytečně zbrklí. Byly tam chyby na obou stranách, úseky hry se střídaly horší s lepšími. Bohužel si myslím, že jsem brzy vyplýtval oddechové časy. Potřebovali jsme na konci trochu taktiky a bohužel ta možnost už tam nebyla. Kluci se to snažili brát na sebe, přišla dvakrát ztráta míče v posledních dvou minutách. Navíc přišlo zbytečné vyloučení, kdy jsme se pozdě vrátili, což nás v podstatě stálo dva body. Jinak bojovné utkání, vzhledem k našemu zdravotnímu rozpoložení jsme ty dva body potřebovali i kvůli psychice, ale bohužel jsme na ně nedosáhli. Nedá se nic dělat, jedeme dál. Potřebujeme nasbírat trošku více zkušeností," dodal k duelu strakonický trenér Michal Zbíral

