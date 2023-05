/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední zápas sezony v Chance extralize sehráli ve středu večer strakoničtí házenkáři. A poprvé o nic nešlo, po minulém kole byli zachráněni. Přesto vysoká domácí porážka s Novým Veselím mrzí.

Strakonice - Nové Veselí. | Video: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice – Sokol Nové Veselí 25:31 (14:18)

Branky Strakonic: Sedláček 4/4, Bičiště 4, Pek 3/1, Nový 3, A. Nejdl, Němec, Landsinger 2, Wildt, Krejčí, M. Nejdl, Fencl, Kaplan 1. Sedmičky: 5/5 – 2/2. ŽK: 1:1. Vyloučení: 3:4.

Strakoničtí drželi krok se soupeřem necelých deset minut do stavu 5:5. Pak hosté začali ujíždět a do kabin šli se čtyřbrankovým náskokem. Ve druhé půli hosté navýšili vedení na osm branek, až v závěru domácí porážku zmírnili. Strakoničtí tak nenavázali na minulý vzájemný duel, kdy na půdě soupeře zvítězili.

„Gratuluji soupeři k vítězství. Za mě byl rozdíl veliký, a to jak v agresivitě, tak v obranách. V naší to byl hlavně nedůraz a hosté měli připravenou střelbu, což se nám nedařilo. Byl to pro nás první zápas, kdy nám už o nic nešlo, což tomu také přičítám, protože to bylo pro nás něco nového. Cíl v podobě záchrany jsme splnili a žádný jiný už pro nás nebyl. Tím ovšem nechci nikterak zápas znehodnocovat. Chtěli jsme ho vyhrát a rozloučit se hezkou házenou a bojovným výkonem. To se nám bohužel nepovedlo, stejně jako utkání na konci alespoň zdramatizovat. Nemohli jsme se chytit do obrany, soupeř byl agresivnější a přestřílel nás z dálky. Musíme si nad tím ještě sednout a určitě se z toho odrazíme do příští sezony. Víme, na čem pracovat, a to je pro nás to důležité,“ hodnotil duel strakonický trenér Michal Zbíral.