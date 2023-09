/FOTOGALERIE/ Těžký vstup čekal strakonické házenkáře do nového ročníku Chance extraligy. Zajížděli na palubovku do Karviné a všechny trumfy držel v ruce zkušený domácí celek.

Chance extraliga házenkářů: Baník Karviná - HBC JVP Strakonice 32:14. | Foto: Foto: HCB Karviná/Ivo Dudek

HCB Karviná – HBC JVP Strakonice 1921 32:14 (21:6)

Branky: Skalický 6 (1), Patzel 4, Harabiš 3 (1), Prašivka, Solák, Široký, Nantl 3, Růža, Franc 2, Živanov, Plaček, Užek 1 – Sedláček 3, Wildt 2 (1), Nolč, Bičiště 2, Bernhard, Fencl, M. Nejdl, Brůha, Michal Tíkal 1. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Vyloučení: 3:5. Bez ŽK. Góly ze sedmiček: 2:1. Diváků: 721.

Domácí favorit si šel od začátku jednoznačně pro vítězství. Karviná na palubovce dominovala a po dvaceti minutách byl stav 14:2. V poločase to bylo o patnáct branek a v tom druhém si domácí vedení v poklidu hlídali. Karviná doposud ovládla všechny vzájemné zápasy a nic na tom nezměnil ani sobotní zápas.

"Myslím si, že to byl krutý výsledek, ale asi to odpovídá tomu, kde se týmy nachází a jak na tom jsou. Jsem rád, že jsme bojovali do konce a nic nevzdali. Byly tam hloupé chyby. Věděli jsme, že taková utkání mohou přijít a musíme se dobře připravit na pro nás důležité zápasy. Máme tam spoustu chyb a nesehranosti. Musíme prostě pokračovat dále," komentoval pro klubový web porážku trenér Michal Zbíral.