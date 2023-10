/FOTOGALERIE/ V dalším kole Chance extraligy zajížděli strakoničtí házenkáři na palubovku Cementu Hranice. Střetly se dva týmy ze spodku tabulky, které neměly před utkáním na kontě ani jeden bod. První dva si nakonec připsali domácí.

Strakoničtí házenkáři přijeli z Hranic s nepořítenou. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

TJ Cement Hranice – HBC JVP Strakonice 1921 31:28 (19:13)

Branky: Pelák 9, Padalík 6 (1), Kučera 6, Korger 5, Piwko 4 (1), Kubeša 1 – Bičiště 7, Zdychynec, Němec 4, Wildt 3 (1), Bernhard, Nolč 3, Fencl 2, A. Nejdl 1 (1), M. Nejdl 1. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Vyloučení: 3:4. Bez ŽK. ČK: 0:1 (26. M. Nejdl). Góly ze sedmiček: 2:2.

V minulé sezoně Strakoničtí vyhráli všechny čtyři vzájemné zápasy. To je opravňovalo k tomu, aby k utkání odjížděli s ambicemi na zisk minimálně bodu.

Hned v prvním poločase si však domácí vybudovali slibný brankový náskok. Po deseti minutách byl stav ještě 6:5, pak však dali domácí tři branky v řadě a utekli o čtyři a následně až na pět gólů. Ve 26. minutě byl vyloučen Marek Nejdl a Hranice utekly během tří minut až na 19:11. Strakoničtí pak korigovali stav na poločasových minus šest branek. Vstup do druhé půle vyšel lépe hráčům od Otavy a během chvíle to bylo již jen o tři góly (19:16). Strakoničtí tak byli zpátky ve hře. Nic nevzdávali, i když jim domácí uskočili čtvrt hodiny před koncem opět na šest branek (26:20). V následujících deseti minutách se dostali Strakoničtí na dostřel (27:26). Domácí si vzali time out, rychle skórovali a další branku přidali v přesilovce (29:26). Závěr utkání si již domácí házenkáři pohlídali.

Skvělému výkonu strakonických házenkářů chyběl pouze bodový zisk

"Z výsledku jsme byli hodně zklamaní. Zápas se vůbec neodvíjel tak, jak jsme si přáli. Největším problémem byl nedůraz a nekoncentrovanost v obranné fázi, zvlášť v první půli. Já jsem také v brance nepřispěl žádným zákrokem navíc. Z osmigólového manka jsme udělali do přestávky šestigólové a o půli jsme si řekli, že není ještě nic ztraceno. Když půjdeme koncentrovaně gól po gólu a odstraníme chyby z prvního dějství, dá se s vývojem utkání něco udělat. To se nám víceméně dařilo, dotáhli jsme se pět minut před koncem na rozdíl jediného gólu. Jenže jedna věc je zápas dotáhnout, druhá ho zlomit a překlopit ve svůj prospěch. To jsou dvě rozdílné věci," komentoval utkání pro klubový web kapitán týmu Jindřich Mráz.

Strakoničtí se však musejí z porážky v Hranicích rychle oklepat. Již ve středu 11. října je čeká od 19 hodin domácí předehrávka 8. kola Chance extraligy s Lovosicemi. Utkání se mělo hrát v tradičním sobotním termínu, na žádost soupeře se předehrává již ve středu.