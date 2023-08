/FOTOGALERIE/ Strakoničtí extraligoví házenkáři mají za sebou dva bloky zápasů herní přípravy a nyní v sobotu se doma představí proti Třeboni.

Strakonické házenkáře čeká první domácí herní příprava. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Na konci července se strakoničtí házenkáři představili na tradičním turnaji v Hofenu. Probojovali se až do finále, kde po dramatickém rozstřelu zvítězili na sedmičky. Hrálo se na 1x16 minut, finále na 2x10 minut.

HBC Strakonice – TGS Bieber 5:0. Branky: Miklas 2, M. Nejdl, Brůha a Sedláček 1.

HBC Strakonice – SG Hofen/Hüttlingen III 9:4. M. Nejdl a M. Zbíral 2, Sedláček, Miklas, Roman Marienka, Zdychynec a Volf 1.

HBC Strakonice – Aalener Sportallianz 7:6. Brůha, M. Nejdl a Mošovský 2, Sedláček 1.

HBC – SG Hofen/Hüttlingen IV 10:4. M. Zbíral 4, Brůha a Sedláček 2, Samek a Mošovský 1.

Čtvrtfinále: HBC – Alte Keiserstadt 13:6. M. Nejdl 5, Sedláček a M. Zbíral 2, Zdychynec, Brůha, Mošovský a Samek 1.

Semifinále: HBC – SG Hofen/Hüttlingen II 9:7. Sedláček 5, M. Zbíral, Brůha, Mošovský a M. Nejdl 1.

Finále: HBC – SG Hofen/Hüttlingen I 11:11, na sedmičky 14:12. Sedláček 7, Marienka 2, M. Nejdl a Pek 1.

Po tomto turnaji se Strakoničtí vydali na Moravu, kde během dvou dnů stihli odehrát tři zápasy. S KP Brno prohráli vysoko 14:33, s HAOLK Velká Bystřice (Akademie Olmouckého kraje) 21:32 a rozešli se smírně se Stupavou 34:34.

"S Brnem jsme se trápili střelecky a nebyli jsme tak rychlí a efektivní. Celkově to bylo nepovedené utkání, které nám ukázalo, jak na tom jsme. Z jedné strany tam byly dobré věci, z druhé ty, na kterých musíme zapracovat. Ve druhém utkání dostali prostor kluci, kteří nehráli proti Brnu. Chtěli jsme vidět v akci mladíky. Do zápasu jsme vstoupili špatně. Zápas nám nevyšel, co se týče bojovnosti a nasazení. Celkově jsem byl hodně nespokojený. Proti Stupavě jsme celou dobu vedli, v polovině druhé půle ještě o pět branek. Ke konci nám už došly síly. Pozitivně vnímám to, že jsme schopni přepnout do nasazení, v jakém bychom měli hrát. V obou zápasech měli dobré momenty bratři Tíkalové, Lukáš Nolč odtáhl dobře zápas se Stupavou," hodnotil pro klubový web zápasy trenér Michal Zbíral.

Další přípravné utkání sehrají strakoničtí házenkáři v sobotu 12. srpna od 14.30 hodin v domácí hale proti Třeboni.

Zdroj: HBC Strakonice