Po třech ne příliš vydařených přípravách si strakoničtí házenkáři v dalším zápase spravili chuť a jasně přehráli druholigovou Třeboň.

Strakoničtí házenkáři v přípravě porazili Třeboň. ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

HBC Strakonice - Třeboň 36:21 (20:12)

Branky Strakonic: Brůha 6, Nolč, Bernhard, M. Nejdl 4, Sedláček, Landsinger, Bičiště, Zdychynec 3, Wildt, K. Lukeš 2, F. Lukeš, Michal Tíkal 1.

Domácí se již na konci první desetiminutovky dostali do vedení o pět branek a to postupně navyšovali. Ve 34. minutě to poprvé bylo o deset gólů. Strakonický trenér Michal Zbíral dal příležitost všem hráčům a po dvaceti minutách se vystřídali i tři gólmani.

"Jsem rád, že jsme se vyhnuli jakémukoliv tahání o skóre, rozdíl mezi týmy by měl být znát. Věděli jsme, že to nebude až tolik silové a že bychom to měli fyzicky zvládnout, což se potvrdilo. Pro nás to bylo zpříjemnění tréninkového procesu, museli jsme hrát do těžší obrany než na tréninku, kde něco takového nenasimulujeme. Vyzkoušeli jsme si různé věci, zahráli si všichni kluci, utkání splnilo svůj účel. Rozdíl ve skóre z mého pohledu vůbec nehrál roli, předvedená hra mu asi odpovídala. U našich mladých hráčů je ale potřeba, aby zagresivnili hru, u základní šestky byl však rozdíl proti soupeři znát,“ shrnul utkání trenér Zbíral.

Strakoničtí házenkáři dál pokračují v přípravě na nový ročník Chance extraligy. Nyní je čeká přípravný turnaj v Plauenu. Následující dva týdny před startem sezony budou sloužit vyladění problematických míst ve hře týmu.

Zdroj: HBC Strakonice