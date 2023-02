Branky: Škvařil 7 (2), T. Nejdl, Režnický 5, Kosteski, Šafránek, Šindelář 4, Zeda, Bláha 3, Bernhard, Tonar, Stehlík 2, Říha, Chmelík 1 – Němec 4 (4), Kaplan 4, Landsinger 3, M. Nejdl, Sedláček, Krejčí 2, Brůha, A. Nejdl, Miklas, Pek, Baierling, Bičiště, Samek, Kaiser 1. Vyloučení: 2:2. Bez ŽK. Góly ze sedmiček: 2:4.

Strakoničtí schylali od Plzeňských podruhé vysokou porážku. V domácím duelu však drželi se soupeřem krok alespoň poločas (14:18), tentokrát bylo prakticky rozhodnuto po deseti minutách.

Přitom začátek utkání byl vyrovnaný. Na tříbrankové vedení domácí Strakoničtí odpověděli a srovnali na 6:6, ale brzy byl stav 11:7. Ještě ve 14. minutě to bylo o tři branky (12:9), pak však dali domácí šest branek v řadě a bylo rozhodnuto. Vysoké poločasové vedení domácí po změně stran dál navyšovali a jednoznačně potvrdili roli vysokého favorita.

"Utkání bylo brzy rozhodnuté. Plzeň po deseti minutách vedla o čtyři branky a do přestávky utekla na rozdíl dvanácti gólů. Domácí nás převyšovali ve všech činnostech. Plzeň k nám zkrátka přistoupila jako k jakémukoliv jinému soupeři, ne že přijel tým ze spodku tabulky. My jsme naopak k utkání s lídrem přistoupili hodně vlažně. Celý duel se nesl v duchu, že body nepřivezeme. Prohrát o osmnáct gólů je nepříjemné, ale spíš mě mrzí přístup hráčů. Pochválit chci ale Leo Kaplana za obranu i útočnou činnost, mladý pivot Martin Němec proměnil všechny čtyři sedmičky a ještě se mi líbil Michal Krejčí. Do dalších zápasů je potřeba nastupovat tak, že proti každému se dá hrát. At se hraje s prvním, nebo posledním," komentoval duel předseda HBC JVP Strakonice Miroslav Vávra.

V tabulce se na jejím chvostu nic nezměnilo. Strakoničtí mají na 12. místě sedm bodů, Maloměřice šest a poslední Hranice dva. V dalším kole přivítají Strakoničtí v sobotu 18. února na své palubovce od 17 hodin pátý Prešov.