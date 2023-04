/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jihočeské derby II. ligy házenkářů přineslo jasnou dominanci domácího týmu.

II. liga házenkářů: HBC Strakonice B - Loko ČB. | Video: Jan Škrle

Strakonice B – Loko České Budějovice 35:25 (19:11)

Branky: Samek 8, Zdychynec 7, M. Nejdl 5, F. Lukeš, Mošovský 4, K. Lukeš 3, Volf 2 (1), Joza 2 – Potůček 8 (1), Řezáč 7, Mráz 4, Pittner, Dvořák, Mlejnek 2. Rozhodčí: Martoch, Ransdorf. Vyloučení: 3:5. ŽK: 0:1. Góly ze sedmiček: 1:1.

Strakoničtí měli soupeři co oplácet, na podzim na českobudějovické palubovce prohráli o devět branek. Odveta se jim vydařila i s úroky a vyhráli o branek deset.

Domácí rychle utekli o čtyři branky. Soupeř sice stáhl na rozdíl dvou, ale deset minut před půlí to již bylo o pět gólů a v poločase dokonce o osm. Lokomotiva však nic nevzdala a dokázala se dotáhnout až na tři branky. V 50. minutě to bylo 27:23, ale domácí se pak utrhli sérií sedmi gólů v řadě a utkání rozhodli.

"Chtěl jsem Lokomotivu porazit, je to kvalitní soupeř. Nebral jsem v potaz, že jsme na podzim podlehli o devět gólů, protože náš tým byl z poloviny jiný. V odvetě jsem se těšil na kvalitní házenou. První poločas nám vyšel výborně, o přestávce jsem neměl hráčům téměř co vytknout. Pouze jsem kluky nabádal, aby v takovém výkonu pokračovali. Na začátku druhé půle přišlo asi lehké polevení a hosté se dotáhli na tři branky. Potom jsme však znovu vládli my a skóre nakonec narostlo. V závěru už soupeř odešel fyzicky, bylo to z naší strany až exhibiční představení a pro hosty možná až kruté," komentoval duel strakonický trenér Roman Nejdl.

Zdroj: HBC Strakonice