/FOTOGALERIE/ V sobotu 25. března od 17 hodin startují strakoničtí házenkáři misi za záchranou Chance extraligy. Přivítají na své palubovce Maloměřice Brno.

Strakoničtí házenkáři startují play out Chance extraligy doma s Maloměřicemi. | Foto: Jan Škrle

Play out hraje pět týmů, přímý souboj o záchranu se však smrskne asi pouze na Strakonice a Maloměřice. Kopřivnice s Novým Veselím již mají velký náskok, na druhé straně mají Strakonice devět bodů na poslední Hranice. O to důležitější duel u Otavy je.

V posledním kole dlouhodobé části Strakoničtí hráli právě na palubovce Maloměřic a domácí zvítězili 28:22 (v první polovině soutěže slavili výhru Strakoničtí 30:28). „Na Maloměřicích bylo vidět, že se na nás připravovaly, věděly, co a jak budeme hrát. Soupeř chtěl uspět víc než my. Byla u něj vidět větší dravost a připravenost,“ vrátil se k minulému zápasu strakonický Leonard Kaplan.

Pro strakonické házenkáře nebude jednoduché nastoupit proti stejnému soupeři s tím, že s ním minulé utkání prohráli. „Bude to extrémně těžké. Musíme přijít s něčím novým, s čím je můžeme překvapit. K zápasu musíme rovněž přistoupit jinak, aktivněji. Zlepšit musíme obranu i útok,“ hledí k zápasu Leonard Kaplan.

O důležitosti sobotního duelu je jasno na obou stranách. Strakoničtí chtějí vyhrát, aby soupeři uskočili na pět bodů. Snadněji by se jim pak jelo k dalšímu utkání na palubovku posledních Hranic. Soupeř však cítí velkou příležitost. Pokud by zvítězili Brňané, sníží se rozdíl na jediný bod a Maloměřice by rázem měly šanci poslat do baráže právě strakonické házenkáře. „Bude to určitě klíčový zápas. Potřebujeme uspět, abychom si vytvořili bodový odstup a mohli jsme v dalších zápasech hrát s klidnější hlavou,“ burcuje spoluhráče Kaplan.

Strakoničtí házenkáři spoléhají i na tradičně fantastické diváky. „Jsou našim šestým hráčem, dokáží vytvořit skvělou atmosféru, které nejeden soupeř podlehne. Přijďte, společně to dokážeme,“ vzkazují hráči svým fanouškům.

