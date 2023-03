Po skvělé výhře na palubovce Hranic uskočili strakoničtí házenkáři na 12. místě Chance extraligy Maloměřicím o pět bodů a Hranicím o devět. Nyní si brousí zuby na Zubří. To je o místo výše a přijede si do Strakonic pro body, které by mohly znamenat posun do play off. Fanoušci házené se tak mají v sobotu 4. března od 18 hodin na co těšit. "Zubří potřebuje bodovat, ale nechceme to soupeři udělat jednoduché," potvrdil pro klubový web David Bičiště, že hráči Strakonic nechají na palubovce vše.