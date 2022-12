Branky Písku: A. Stellnerová 13, I. Korešová 10, E. Svobodová 8, B. Velková 3, M. Svobodová 2, E. Kordíková a B. Plojhaová 1. Vyloučení: 1:2. Červené karty: 1:0 (M. Křičková).

Konečný výsledek naznačuje, že to mohl být jednoznačný zápas. Ale chyba lávky. Lépe utkání začal domácí Zlín a až do 12. minuty si udržoval jedno či dvoubrankové vedení. Poté se skóre přelévalo ze strany na stranu, ale ani jeden celek nedokázal odskočit více než o gól. To se podařilo hráčkám Písku až ve 26. minutě na 14:16. Na přestávku se šlo s jednobrankovým náskokem.

Druhou půli načala brankou nejlepší střelkyně soutěže I. Korešová, ale házenkářky Zlína třemi góly otočily vedení znovu na svou stranu (19:18 a pak i 20:19). Pak se třikrát zadařilo hráčkám Písku a uskočily na 20:22. Domácí házenkářky ještě dvakrát snížily na rozdíl jednoho gólu, ale pak přišla šňůra čtyř branek ve prospěch Písku (22:27) a zápas se začal lámat v jejich prospěch. Čtvrt hodiny před koncem to bylo o pět, ale dvě minuty nato o osm branek a utkání se pak již jen dohrávalo.