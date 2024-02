/FOTOGALERIE, VIDEO/ Svou jarní formu potvrdily mladší horostenky HBC Strakonice ve druholigové soutěži házenkářek. Po skvělém prvním poločase porazily Lokomotivu České Budějvice a v tabulce jsou již osmé.

II. liga mladší dorostenky: HBC Strakonice - Loko ČB. | Video: Jan Škrle

HBC Strakonice – Lokomotiva České Budějovice 37:23 (24:8)

Branky: Moravcová 8, N. Švecová 7, Nepodalová 5, Hejtmánková 4 (1), Kreuzerová, Němcová, Kálalová 3, Vršecká, E. Remešová 2 – Houšková 10 (2). Rozhodčí: Pražák, Šulc. Vyloučení: 3:4. Bez ŽK. Góly ze sedmiček: 1:5.

Začátek utkání byl vyrovnaný, ale pak přišla dlouhá šňůra domácích branek a od stavu 7:5 vytáhly Strakoňandy do poločasu vedení až na 24:8. Dostaly tak jen tři branky. "Z obrany holky startovaly do rychlých protiútoků, jejichž úspěšnost byla poměrně vysoká. Dařila se ale i hra na postavenou obranu, kde jsme soupeřky relativně jednoduše přehrávaly jedna na jednu. Zkrátka se nám povedl poločas snů,“ pochvalovala si trenérka Eva Krausová pro web HBC Strakonice.

Do druhého poločasu jakoby nastoupila jiná družstva, či domácí hráčky soupeřky podcenily. Přestože Strakoňandy v celkovém výsledku jasně vyhrály, druhý poločas se jim nepovedl. "Ve vyrovnanějším zápase by nás takto zásadní ztráta koncentrace mohla nakonec velmi mrzet. Nicméně to byla další velká zkušenost pro mladý tým, navíc s dobrým koncem pro nás,“ zhodnotila utkání Eva Krausová.

