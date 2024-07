Strakonická házená čelí vážným finančním problémům, které ohrožují její budoucnost v nejvyšší soutěži. Klub HBC Strakonice 1921 se rozhodl nepřihlásit do nadcházejícího ročníku Chance extraligy kvůli nedostatku financí. O situaci jsme hovořili s legendárními hráči, kteří sdílejí své názory na úpadek házené v Jihočeském kraji.

Házenkáři ve Strakonicích prožívají těžké časy. Společně s nimi i jejich fanoušci. Oslovili jsme jihočeské legendární házenkáře. Jiřího Homolku, který patří do party slavné Dukly Praha . "Extraliga stojí peníze," říká hráč, kterému kamarádi říkají Kapr. Proč? Protože pochází z Třeboně. Homolkův pohled je dost podobný i na třeboňskou házenou, kde hrávala nejvyšší soutěž. "Nejsou lidi, nerodí se v dorostu žádní hráči, z ostatních měst se to nekupuje, nejsou na to peníze. Házená je prostě v úpadku."

Házenkáři Dukly Praha v Třeboni | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jihočeskému kraji nejvyšší házenkářská soutěž sluší. Klub vydal prohlášení, kde nabízí svůj pohled. Oddíl strakonické házené reagoval na zasedání zastupitelstva města Strakonice ze dne 26. června. Zastupitelé na něm neschválili žádost HBC Strakonice 1921 ve výši dva miliony korun na podporu činnosti A týmu mužů, kterou předtím schválila Rada města. Zastupitelstvo jednání o podpoře odložilo na září. Vedení HBC Strakonice 1921 na základě tohoto rozhodnutí po zvážení dospělo k rozhodnutí nepřihlásit se do nadcházejícího ročníku 2024/2025 Chance extraligy. Důvodem je finanční náročnost účasti v ní, kterou již klub není schopen z vlastních zdrojů a bez dotací financovat. Došlo by tím k výraznému zadlužení, které nechce klub podstoupit. "Pro nás bez trvalé podpory z dlouhodobého hlediska není možné ostatním účastníkům nejvyšší soutěže konkurovat. Už v předešlých dvou ročnících bylo finanční působení klubu v nejvyšší soutěži na hraně," uvedl předseda strakonického klubu Miroslav Vávra.

Prohlášení klubu v plném znění najdete na stránkách hazenastrakonice.cz

V Deníku jsme šli ještě dál. Oslovili jsme legendárního brankáře československé reprezentace Michala Bardu. "Měl jsem radost, že Strakonice házenou v regionu, ve kterém byla tradičně dobrá, držely. Že ji pozvedly. Byla by škoda, kdyby Strakonice vypadly z finančních důvodů."