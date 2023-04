/FOTOGALERIE/ Play out Chance extraligy házenkářů má o víkendu na programu třetí kolo. Strakoničtí přivítají na své plubovce Kopřivnici.

Strakoničtí házenkáři porazili na začátku sezony Kopřivnici 32:31. Vyjde to i tentokrát? | Foto: Jan Škrle

V minulém utkání zvítězili strakoničtí házenkáři v Hranicích a z palubovky posledího týmu soutěže přivezli dva cenné body. Navíc zastavili klesající náladu po dvou porážkách od Maloměřic a v tabulce play out se právě Maloměřicím vzdálili na tři body. Brněnský tým však má zápas k dobru.

Na předchozí zápasy je však třeba zapomenou, nyní čeká hráče od Otavy další výzva. Hostí Kopřivnici. Ta již je zachráněná, a tak hraje play out již jen z povinnosti. Co tedy od soupeře čekat? V minulém kole Kopřivnice doma porazili Nové Veselí, chce tedy evidentně soutěž dohrát na pozitivní vlně. "Těžko říci, jaké to pro nás bude, když Kopřivnici o nic nejde a play-out pro ni skončilo. Nemá už o co hrát. Bude to jen o soupeři, jakou proti nám najde motivaci,“ zdůraznil předseda strakonické házené Miroslav Vávra.

Je jasné, že dva body by byly pro domácí tým výbornou injekcí. Pomohly by výrazně v boji o to, aby se Strakoničtí vyhnuli nepříjemné baráži. "Musíme minimalizovat technické chyby a dostat se do zápasu tím, že proměníme vytvořené šance. A jako vždy musíme vycházet z precizní obrany. Pak můžeme dosáhnout na body," hledí k utkání předseda klubu.

Strakoničtí Kopřivnici v základní části soutěže doma porazili. Bylo to hned ve druhém kole a vítězný gól na 32:31 dal vteřinu před koncem Nový. V odvetě pak suverénně kralovali hráči Kopřivnice.

Utkání se hraje v sobotu 1. dubna tradičně od 17 hodin a hráči věří, že se fanoušci opět stanou jejich dalším hráčem a pomohoou získat nějaký ten bod.

Zdroj: HBC JVP Strakonice