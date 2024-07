Strakonický házenkářský klub HBC Strakonice 1921 čelil vážné hrozbě nepřihlášení do nadcházející sezóny Chance extraligy kvůli nedostatku financí. Po odmítnutí žádosti o dvoumilionovou dotaci městem se do situace vložil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, který slíbil potřebnou podporu.

Přestože je hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) na dovolené, osobně se vložil do situace strakonické házené. Klub nedostal dva miliony od města, bez kterých by údajně nebyl schopný extraligu přihlásit. Strakoničtí vydali prohlášení, které v plném znění najdete na stránkách klubu. Kromě jiných informací se v něm říká: " Oddíl strakonické házené reagoval na zasedání zastupitelstva města Strakonice ze dne 26. června. Zastupitelé na něm neschválili žádost HBC Strakonice 1921 ve výši dva miliony korun na podporu činnosti A týmu mužů, kterou předtím schválila Rada města. Zastupitelstvo jednání o podpoře odložilo na září. Vedení HBC Strakonice 1921 na základě tohoto rozhodnutí po zvážení dospělo k rozhodnutí nepřihlásit se do nadcházejícího ročníku 2024/2025 Chance extraligy. Důvodem je finanční náročnost účasti v ní, kterou již klub není schopen z vlastních zdrojů a bez dotací financovat. Došlo by tím k výraznému zadlužení, které nechce klub podstoupit. "Pro nás bez trvalé podpory z dlouhodobého hlediska není možné ostatním účastníkům nejvyšší soutěže konkurovat. Už v předešlých dvou ročnících bylo finanční působení klubu v nejvyšší soutěži na hraně," uvedl předseda strakonického klubu Miroslav Vávra.

Neuteklo ani 24 hodin a je tady obrat. Pro fanoušky jistě k lepšímu. Klub znovu vydal prohlášení: "Zaznamenali jsme řadu reakcí. Tou hlavní bylo vyjádření podpory ze strany Jihočeského kraje v osobě hejtmana Martina Kuby. Ten v úterý 2. července dopoledne přislíbil, že se zasadí o to, že ve Strakonicích bude extraliga nadále pokračovat. Mimořádným opatřením požadovanou částku dva miliony korun alokuje ve prospěch HBC Strakonice 1921 na setrvání v nejvyšší soutěži. Klub tedy podá přihlášku do nejvyšší soutěže.

"Byl jsem velmi příjemně překvapen rychlostí a vstřícností jednání ze strany hejtmana Martina Kuby. Ten dokázal v minimálním čase vyjádřit tuto podporu s tím, že chce, aby extraliga ve Strakonicích pokračovala. Chci mu touto cestou poděkovat za všechny příznivce házené, hráče a celý klub za možnost nastoupit do soutěžního ročníku 2024/2025 Chance extraligy. Věřím, že pan hejtman využije našeho pozvání a 14. září přijde slavnostně zahájit nový ročník extraligy ve strakonické hale," prohlásil předseda strakonického klubu Miroslav Vávra.

Hejtman i na dovolené reagoval těmito slovy: "Když jsme dostali zprávu, že strakonické zastupitelstvo a vedení města nebylo schopno schválit podporu pro tento klub, o kterou žádali, aby mohli udržet extraligu ve Strakonicích, tak mě to poměrně zklamalo. Spojil jsem se s vedením klubu a domluvili jsme se, že jim v této chvíli poskytneme jednorázovou pomoc ze strany kraje. Probral jsem to s kolegy z koalice a také s kolegy z opozičních klubů, abychom na tom měli naprostou shodu. Musím všem poděkovat a chci poděkovat i opozičním klubům, které nám přislíbily, že když s tímto návrhem přijdeme, tak ho na zářijovém zastupitelstvu podpoří. V této chvíli jsme připraveni podpořit strakonický házenkářský klub dvěma miliony korun, aby o extraligu nepřišel." Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba ještě dodal: "Myslím si, že by bylo správné, aby se město dlouhodobě k podpoře tohoto klubu postavilo. My jako Jihočeský kraj podporujeme sport v dotačních titulech více než sto miliony korun. Když k tomu připočteme ještě Krajský investiční fond, kde šlo do podpory sportovišť v loňském roce 70 milionů, tak je to obrovská částka. Přijde mi v této chvíli nefér, že město jako Strakonice není schopné podpořit svůj extraligový házenkářský klub takovou relativně malou částkou ve chvíli, kdy všechna města vybírají na daních mnohem víc peněz, než očekávala. Přijde mi to prostě jako politické selhání vedení města a je třeba, aby se to nějak řešilo."

Extraliga házenkářů se tedy ve Strakonicích v sezoně 2024/25 hrát bude.