Branky: Švecová 4 (2), Horažďovská 4 (1), Houšková, Benešová 3, Harantová, Remešová, Měchurová 1 – Za hosty nejvíce Kocová 8. Rozhodčí: Podzimek, Vlk. Vyloučení: 2:2. ŽK: 1:2. Góly ze sedmiček: 3:2.

V sousedském derby měly písecké házenkářky utkání zcela pod kontrolou. Od začátku si budovaly výrazný náskok. "I když je výsledek utkání hrozivý, já osobně v tomto zápase vidím pozitivum, na kterém jsme se shodli i s ostatními trenéry. Duel nám ukázal, na co se zaměřit a co při trénincích pilovat," zhodnotil duel nový trenér brankářek Pavel Šniager pro klubový web a dodal: "Neděláme z toho vědu a všichni si z tohoto utkání bereme veliké ponaučení. Holky trénují, snaží se na sobě pracovat, což je důležité. Do zápasu šly s tím, že chtějí být rovnocennými soupeřkami. Nešly tam se svěšenou hlavou, čehož si velmi ceníme."

Zdroj: HBC Strakonice