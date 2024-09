Slavia Praha – Strakonice B 32:36 (17:11)

Branky: Za domácí nejvíce Klouček 12 (3) – Mošovský 11 (5), Miklas 6, Joza 4, Klimeš, Marek, Koudelka 3, Masák 2, Pek, M. Bilík, Lysenko, Strnad 1. Rozhodčí: Ledvinka, Čapek. Vyloučení: 6:3. ŽK: 0:1. ČK: 1:0 (49. Mička za 3 vyloučení). Góly ze sedmiček: 3:5.

Strakonické béčko se po dvou kolech druhé ligy dostalo do čela tabulky. Na Slavii Praha však zápas nezačal pro Jihočechy vůbec dobře. Domácí začali kanonádou a v 9. minutě vedli již o šest branek 9:3. V polovině první půle to sice již bylo jen o dva góly, ale pak zase hosté tahali za kratší konec a Slavia vytáhla vedení až na poločasoových šest branek. Na výhru Strakonic by v tu chvíli vsadil asi jen největší optimista, ale Jihočechům vyšel skvěle nástup do druhé půle. Nastříleli čtyř branky v řadě a byli zpět v utkání. Domácí si stále udržovali mírný náskok a deset minut před koncem vedli 27:25 a navíc hráli přesilovku. Jihočeši však předvedli další výborou pasáž hry, za tři minuty nastříleli pět branek a rázem vedli oni o tři góly (27:30). Necelé tři minuty před koncem zvýšili vedení na čtyři góly a to udrželi až do závěrečného hvizdu.

"V první části se projevila naše lehkovážnost. Soupeř byl v okleštěné sestavě a my jsme si mysleli, že snadno zvítězíme. To nás stálo soustředěnost. Neproměňovali jsme šance, nedařila se střelba z dálky, neměli jsme kvalitu při bránění. Ve druhé půli předvedli skvělé představení Samuel Miklas a Filip Joza, dotáhli jsme se na minimální rozdíl. Potom domácím došly fyzické síly a my duel otočili. Dobře zachytal ve své premiéře Jirka Hála, výbornou obranu předváděli Petr Masák, Mikuláš Bilík a další novic Kamil Chodl. Za druhý poločas zaslouží absolutorium celý tým. Vyzdvihl bych i Martina Mošovského, který svojí neumdlévající snahou pomohl k vítězství," shrnul utkání pro web HBC Strakonice trenér Roman Nejdl.

Zdroj: HBC Strakonice 1921