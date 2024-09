II. liga mladších dorostenek – 2. kolo:

HBC Strakonice 1921 – DHK Pardubice 33:36 (19:18)

Branky: Uhlíková 8, Nepodalová 5 (4), Hejtmánková 5 (1), Moravcová 5, Vršecká 4, A. Remešová, Kozáková 2, Smerechynska, Němcová 1 – za hosty nejvíce Marčalová 10 (4). Rozhodčí: R. Švadlena, J. Švadlena. Vyloučení: 2:7. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 5:4. Diváků: 85.

„Stále se nám nedaří najít herní pohodu a sehranost v obraně, kterou holky měly v minulém soutěžním ročníku,“ hodnotila utkání pro web HBC Strakonice trenérka Šárka Němcová. Soupeřky domácí celý zápas přehrávaly hrou se změnou pozic, což obraně dělalo problémy a výsledkem bylo 36 inkasovaných branek. „Podařilo se nám dát 33 gólů, což je slušný počet, ale bohužel to tentokrát na body nestačilo,“ dodala trenérka.

Začátek měly Strakoňandy skvělý, když získaly míč a otevřely skóre již po 11 vteřinách hry. Prvních deset minut bylo vyrovnaných, potom se Jihočeškám podařilo ujmout vedení a vytvořit si náskok čtyř branek. „Bohužel, holky tento náskok ve 24. minutě prohospodařily a do konce poločasu se už jen tahaly o výsledek,“ zmínila Šárka Němcová.

Ve druhé půli pokračovaly Strakonice ve stejné hře i prostupné obraně. Vyrovnané skóre se drželo do 36. minuty. „Pak si holky bohužel vybraly střeleckou smůlu, když z vyložených šancí několikrát trefily brankářku a soupeřky se dostaly do čtyřbrankového vedení. To už se nám přes všechnu snahu nepodařilo dorovnat,“ konstatovala trenérka.

Po dvou kolech jsou tak strakonické házenkářky na 11. místě druholigové tabulky.