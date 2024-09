II. liga mužů – 1. kolo:

HBC Strakonice B – Lokomotiva Vršovice 29:25 (16:15)

Branky: Mošovský 6 (2), K. Lukeš 5, Krejčí 4, Koudelka, Michal Tíkal 3, J. Vondra 2, L. Hackl, Masák, Joza, Marek, M. Bilík, Lysenko 1 – Za hosty nejvíce Frühauf 8. Rozhodčí: R. Švadlena, J. Švadlena. Vyloučení: 3:3. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 2:2. Diváků: 135.

Na druholigové házenkáře HBC Strakonice čekal start nové druholigové sezony. Na domácí palubovce přivítali Lokomotivu Vršovice a spolu s fnoušky mohli oslavit výhru o čtyři branky.

Béčko Strakonic jde na to. | Video: Jan Škrle

Pražané v utkání vedli jen dvakrát v jeho samotném úvodu, jinak drželi otěže zápasu v rukou Strakoničtí. V první půli si však dokázali vypracovat maximálně tříbrankový náskok, aby vzápětí soupeři dovolili se dotáhnout na rozdíl jediného gólu. Po změně stran utekli domácí na čtyři a vzápětí na pět branek (19:15 ve 35. minutě a 22:17 ve 44. minutě), jenže osm minut před koncem to bylo znovu jen o gól (24:23). Pak ovšem přišla z jejich strany série tří přesných zásahů za sebou a zbytek duelu přinesl dva góly na každé straně. Po čase ještě domácí Martin Mošovský neproměnil sedmičku.

Nástup na utkání. | Video: Jan Škrle

„Vršovice se dříve prezentovaly pěknou házenou a přispěly k poměrně slušné úrovni zápasu. My jsme se trošku trápili v zakončení, kvůli tomu jsme soupeři stále dávali naději na úspěch. Měl jsem plnou lavičku a snažil se tedy protočit hráče tak, aby si všichni zahráli. To se někdy možná podepsalo na průběhu utkání, a proto jsme občas neutekli na výraznější rozdíl ve skóre. U některých kluků se projevila nerozehranost a menší trénovanost, ale myslím, že na úvod sezony to byl velmi slušný zápas. Byl jsem spokojený,“ shrnul utkání domácí trenér Roman Nejdl pro klubový web.

Zdroj: HBC Strakonice 1921