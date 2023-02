"Když si uvědomím, proti jakému soupeři jsme uspěli, jsou to nádherné dva body. Věděli jsme, že Prešov má náročný program, proto jsme ho chtěli zvláště v domácím prostředí překvapit. Věděli jsme, že musíme vydržet běhat a celkově fyzicky držet krok. Celý zápas nás provázela energie toho, jak jsme se dokázali vyhecovat. Roli sehrály také proměněné šance a to, že se v brance chytil Jindra Mráz. Ale víc než hezká házená to z naší strany byly především ubojované dva body, ke konci jsme se už trochu báli o výsledek. Ale o to je vítězství cennější, po dlouhé době jsme ho už potřebovali. Bylo nesmírně důležité," komentoval utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

"Počítali jsme s tím, že nás čeká velice těžký zápas. Ale řekli jsme si, že nemáme co ztratit. Dali jsme do toho vše a povedlo se nám navázat na předešlý povedený domácí výkon proti Dukle. Chtěli jsme ukázat, co umíme. Dařilo se nám od začátku, po celou dobu jsme chtěli uspět. Velkou podporou byl vynikající výkon Jindry Mráze v brance. V posledních utkáních neměli naši gólmani až takovou úspěšnost, což bylo i vinou celé obrany. Hodně nám pomohlo, jakým způsobem nás tentokrát Jindra podržel," doplnil nejlepší strakonický hráč zápasu Leonard Kaplan.

Strakoničtí házenkáři senzačně obrali o body slovenského mistra z Prešova

"Prohráli jsme, protože jsme odehráli za týden čtyři zápasy a není možné, aby kluci dokázali vše uhrát úspěšně. V úvodu týdne jsme ještě měli energii, kterou jsme ale vyčerpali. Hráči nejsou roboti. Jsem rád, že se nikdo nezranil. Strakoničtí chytili šanci za pačesy. Z domácího brankáře jsme udělali hvězdu, lehkovážně jsme přistupovali ke koncovce. V závěru už to nešlo, chyběla energie, klid a rozvaha v zakončení. Soupeři blahopřeji k vítězství," shrnul duel trenér Prešova Marek Gernát.

"Na každém z nás je znát, že hrajeme hodně utkání za sebou v krátkém čase. Máme za sebou velmi těžké zápasy, byli jsme vyčerpaní, navíc nás do Strakonic čekala dlouhá cesta. Nechci tím ale rozhodně znehodnotit výkon a výhru domácích, ti si dva body zasloužili. Skvěle jim zachytal brankář, my jsme řadu šancí zahodili. Soupeři gratuluji k úspěšnému zápasu. Strakonice hrály bojovně, využily toho, že jsme teď fyzicky slabí, celkově hrály velmi dobře," dodal k duelu nejlepší hráč Prešova Lukáš Urban.

