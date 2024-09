HBC Medipoint Jičín – HBC Strakonice 1921 42:30 (19:14)

Branky: Drbohlav, Dolejší 8, Matouš 7, Doškář 5 (3), Brádler 4, Ženatý, Hajer 3, Ježek, Hájek 2 – M. Nejdl 7, A. Nejdl 5, Bernhard 4 (3), Němec, J. Vondra, Michal Tíkal 3, K. Lukeš 2, Landsinger, Bičiště, Samek 1. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Vyloučení: 6:3. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 3:3.

První branku utkání dali Jihočeši, ale to bylo v rámci skóre všechno. Po čtvrt hodině již byli domácí o čtyři branky vpředu a dostali se dokonce na šest. Do přestávky Strakoničtí ztrátu o gól stáhli. Hned v úvodu druhé půle však uskočil Jičín na osm branek a čtvrt hodiny před koncem to bylo poprvé o deset. Nejvyšší vedení měli domácí o patnáct gólů, to Jihočeši v závěru utkání kosmeticky upravili.

Domácí házenkáři vyhráli duel naprosto zaslouženě, což po utkání uznal i strakonický trenér Michal Zbíral. "Bylo to zasloužené vítězství Jičína, který si pro něj šel už od samého úvodu. Nám se ze začátku nedařilo proměňovat šance tak, abychom se drželi s domácím celkem na kontakt, nebo abychom se mohli dostat do vedení a držet Jičín pod tlakem. Vůbec nám nefungovala obrana, nemůžeme dostávat tolik gólů. Musíme na tom zapracovat. Na druhou stranu jsem spokojený s útokem, kdy se nám to podařilo rozložit do více hráčů a třicet branek na venkovním hřišti je za mě fajn," hodnotil utkání pro web HBC Strakonice trenér Zbíral.

