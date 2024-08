Brusič/ka Koho hledáme? Máš zkušenost s broušením kovu úhlovou bruskou. Náplní tvé práce bude srážení hran, odjehlování, dočišťování povrchů… Nebojíš se přiložit ruku k dílu, jsi aktivní a nebaví tě nic nedělat. Máš technické povědomí- víš, co je plech, co trubka. Nechybí ti smysl pro detail a pečlivost. Co ti nabízíme? Skvělý tým, prostředí, ve kterém se nebudeš nudit, jedinečné výrobky. Stabilitu…Tedy vlastně růst! Všechno tě naučíme. Jsme zakázková výroba, vše je u nás poprvé. Jednu směnu, ranní. A přesčasů, kolik zvládneš. Teplé jídlo k obědu a polévku k svačině každý den- samozřejmě s příspěvkem zaměstnavatele. Přispějeme ti i na dopravu do zaměstnání. 5 dní placené dovolené navíc (celkem 25 dní placené dovolené) Motivační bonusový systém. Zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, příspěvek na dopravu, příspěvek na životní/penzijní pojištění a další. Kontakt: e-mailem, telefonicky od 8.00 do 15.00 hoidn 28 000 Kč

Detail nabízené práce