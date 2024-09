HCB Karviná – HBC Strakonice 1921 40:19 (24:9)

Branky: Košťálek 9, Prašivka, Křístek 6, Blyzniuk 5 (2), Široký, Bajer, Franc 3, Užek, Nantl 2, Harabiš 1 (1) – A. Nejdl, Němec 4, M. Nejdl 3, Wildt 2 (1), Landsinger 2, Bernhard 1 (1), Fencl, Bičiště, Michal Tíkal 1. Rozhodčí: Beneš, Kubis. Vyloučení: 2:3. ŽK: 1:0. Góly ze sedmiček: 3:2.

Hned na úvod sezony čekal na strakonické házenkáře nejtěžší soupeř v soutěži, mistr uplynulého ročníku Chance extraligy. Přesto se Strakoničtí dostali do vedení, když hned v úvodu proměnil sedmičku Bernhard. Jinak na palubovce kralovali domácí a své šance proměňovali. Naopak Strakoničtí měli s koncovkou problémy, a tak skóre narůstalo ve prospěch Karviné, která v utkání šetřila své největší opory.

"Hned od příchodu do haly bylo ve všem znát, že jsme přijeli na hřiště úřadujícího mistra extraligy. Karvinští dodrželi to, že nastoupí s hráči, kteří nejsou v základní sestavě. I v této sestavě dominovali, byli rychlejší a dynamičtější. Nás zdobilo, že jsme dokázali domácí obranu přehrát, ale neproměnili jsme celou řadu vyložených šancí. To nás stálo lepší výsledek. Ztroskotali jsme buď na gólmanovi, nebo branku vůbec netrefili. Pramení to podle mě z únavy hráčů, zakončení pak není tak přesné. Na takového soupeře je totiž potřeba hrát na sto deset procent a síly postupem času ubývají," komentoval utkání pro klubový web předseda strakonické házené Miroslav Vávra.

Zdroj: HBC Strakonice 1921