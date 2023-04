/FOTOGALERIE, VIDEO/ Výhra strakonických házenkářů nad Kopřivnicí znamená, že vymazali předchozí domácí porážku s Maloměřicemi a v boji o záchranu mají stále body k dobru.

Strakonice - Kopřivnice. | Video: Jan Škrle

Opět o jeden gól porazili strakoničtí házenkáři Kopřivnici, tentokrát 34:33. Navázali tak dalšími důležitými dvěma body na výhru v Hranicích. V tabulce tak mají o tři více než Maloměřice (ty mají zápas k dobru).

Po utkání s Kopřivnicí mohl být strakonický trenér Zbíral spokojený. A evidentně mu spadl kámen ze srdce. "Zápas mohl skončit jakýmkoliv výsledkem, závěr se hrál vabank. Dali jsme v něm vedoucí gól a pak ještě museli bránit. Pro nás bylo důležité, spravit si chuť po nevydařených výkonech s Maloměřicemi. Opět jsme se nevyvarovali nepřesností a nedali řadu šancí, o to víc si však cením toho, že jsme nepřestali bojovat. Tím jsme duel zlomili. Před zápasem jsme měli problémy s brankáři, všichni tři byli nemocní a vypomohl nám i Pavel Šniager z béčka. Jsem nesmírně rád, že i přesto do utkání šel Jindra Mráz, který měl horečku. Ukázal, že je pro nás jedním ze stěžejních hráčů. Patří mu velký dík, jak se obětoval pro tým," hodnotil utkání Michal Zbíral.

Strakoničtí házenkáři dokázali Kopřivnici doma porazit i podruhé

Domácí hráče pochválil i trenér soupeře. "Strakonice bojovaly, hrály s nasazením, hráči byli zodpovědní, žádný míč pro ně nebyl ztracený. Na rozdíl od nás. My jsme utkání odehráli bez patřičné bojovnosti a nasazení, byli jsme nedisciplinovaní, špatně jsme bránili. Nemůžeme se vymlouvat ani na to, že soutěž už jen dohráváme, protože to je nesmysl. Každé utkání je soutěžní a každé bychom měli chtít vyhrát," komentoval duel kopřivnický lodivod Aleš Chrastina.

Hráčem utkání byl na domácí straně Darek Zach. Ten po utkání rovněž zářil spokojeností. "Rozhodl náš týmový výkon. Jsem rád, že jsem mužstvu mohl pomoci. V obraně jsme s přibývajícími minutami přitlačili, věděli jsme, že kopřivnický pivot Benítez je klíčovým hráčem a že když dostane kousek prostoru, urve to do gólové šance. Proto jsme ho zdvojovali, někdy i ztrojovali. Myslím, že se nám podařilo ho ubránit," doplnil Darek Zach.

Zdroj: HBC JVP Strakonice