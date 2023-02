Branky Strakonic: J. Vondra 11 (2), Strnad 6, M. Bilík, Kojan 5, Němec 3 (1), K. Lukeš 3, Koudelka 2. Vyloučení: 2:2. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (51. Pilař).

Oba týmy postrádaly některé hráče a utkání se stalo duelem dvou naprosto rozdílných poločasů. V tom první drželi hráči Pardubic s domácími krok. Ti sice vedli již o čtyři góly, ale hosté dokázali srovnat stav a drželi se na dostřel celý poločas.

Ve druhém poločase již Strakoničtí potvrzovali roli velkého favorita. Dokonce se jim podařilo vstřelit v řadě 13 branek za 16 minut. Nejlepším střelcem domácího celku byl Vondra s jedenácti trefami.

"První poločas jsme odehráli s vidinou, že uspějeme úplně lehce, že to přijde samo. Chyběly nám emoce a energie, podle toho to na hřišti vypadalo. Soupeř střílel laciné góly. O přestávce jsme si řekli, že takto se prezentovat nechceme. Prospěla nám změna v brance a to, že jsme k výkonu přidali emoce. Najednou všechno šlo. Nezastírám, že máme problémy se sestavou, opět jsme nastoupili s mladšími dorostenci na spojkách. Ale s výkonem ve druhém poločase jsem byl spokojený," komentoval pro klubový web utkání trenér Roman Nejdl.

Zdroj: HBC Strakonice