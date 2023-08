/FOTOGALERIE/ O víkendu odstartují házenkáři HBC JVP Strakonice další ročník Chance extraligy. Cílem je pro omlazený kádr záchrana v soutěži.

O víkendu startují strakoničtí házenkáři nový ročník Chance extraligy. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

V minulé sezoně skončili strakoničtí házenkáři v Chance extralize dvanáctí. "Základní cíl se podařilo splnit. Navíc bez nutnosti hrát baráž. Šanci dostávali mladí hráči, tým zdobila bojovnost a chuť se porvat o výsledek. Někdy však chyběla zkušenost a větší herní vyzrálost," zhodnotil uplynulý ročník předseda klubu Miroslav Vávra.

Dopředu se vědělo, že se Strakoničtí musejí vypořádat s několika odchody. Z kádru minulé sezony nepokračují spojky Tomáš Pek, Leonard Kaplan, Darek Zach a Lukáš Baierling. Dále bude chybět pivot Martin Nový a brankáři Filip Kaiser s Janem Misařem. "Jediným neočekávaným odchodem byl Leo Kaplan do Plzně, ostatní byly plánované. Oslabení jsme nejvíce zaznamenali na postu pivota, i s ohledem na zranění v týmu to pocítíme zejména na začátku sezony. Přišli k nám mladí kluci, kteří mohou ukázat, co v nich je. Nováček mužstva Lukáš Nolč se v přípravě jeví velmi dobře a měl by na pozici levé spojky být velmi vytěžovaný," doplnil předseda klubu.

Kromě již zmíněného Nolče přivedli Strakoničtí spojku Filipa Zdychynce, Adama Bernharda na křídlo a brankáře Jakuba Jareše. „Na novou sezonu jsme hodně omladili. Doplnili jsme tým hlavně kluky z dorostu. Odešli nám zkušení a vysocí kluci z obrany, postrádáme výšku, což je trošku handicap," uvědomuje si nový kapitán týmu Jindřich Mráz.

Strakoničtí házenkáři zakončili sezonu porážkou, ale důležitá je záchrana

Minulá sezona byla po letech premiérová. Co čekají Strakoničtí od té následující: "Čeká nás těžší sezona než byla ta minulá. Soupeři se na nás lépe připraví, tolik nás už nepodcení. Kádr je mladý, hodně záleží, jak se kluci s tlakem a úrovní soutěže popasují," hledí do nové sezony Jindřich Mráz.

V přípravě si Strakoničtí přivezli první místo z tradičního turnaje v Hofenu. Následně odehráli duely s Brnem (14:33), HAOLK Velká Bystřice - Olomouc (21:32), Třeboní (36:21), Stupavou (34:34), Plauenem (21:27) a Regensburem (28:31).

Novou sezonu odstartují Strakoničtí na palubovce v Karviné.

Odchody: Tomáš Pek - Strakonice B, Martin Nový Leonard Kaplan - oba Talent Plzeň, Darek Zach, Filip Kaiser, Jan Misař - všichni zahraničí, Lukáš Baierling - Třeboň.

Příchody: Lukáš Nolč - Šťáhlavy, Adam Bernhard - Talent Plzeň, Filip Zdychynec - Strakonice B, Jakub Jareš - Třeboň. Z mládeže doplní kádr Josef Vondra, Petr Koudelka, Mirek Tíkal, Kryštof Lukeš, Michal Tíkal, Adam Novák.

Zdroj: handball.cz a HBC Strakonice