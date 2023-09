Ve třetím kole Chance extraligy sahali strakoničtí házenkáři po vítězství na palubovce Maloměřic Brno. Dvě a půl minuty před koncem vedli o dva góly. Nakonec padli.

V minulé sezoně měli Strakoničtí (v černém) s Maloměřicemi bilanci zápasů 1:3. | Foto: Jan Škrle

Maloměřice Brno – HBC JVP Strakonice 26:25 (15:15)

Body Strakonic: L. Nolč 7/1, D. Bičiště 7, M. Nejdl 4, A. Bernhard 2, E. Wildt 1/1, F. Zdychynec, L. Fencl, T. Brůha a M. Tíkal 1.

Po dvou vysokých porážkách se Strakoničtí málem dočkali. V Brně to byla od začátku pořádná přetahovaná. Většinu prvního poločasu vedli domácí (nejvíce 4:1), ale v jeho závěru se několikrát dostali o gól kupředu hosté. Na přestávku se šlo za stavu 15:15. Ve druhé půli nejprve domácí dvakrát uskočili o dva góly, ale tým od Otavy dokázal skóre otočit a naopak šel do vedení on (21:23, 22:24 a 23:25). O dvě branky to bylo ještě dvě a půl minuty před koncem utkání. Závěr však patřil domácím, kteří třemi góly otočili na konečných 26:25.

K utkání se vrátíme komentáři ze strakonického týmu.