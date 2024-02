/FOTOGALERIE, VIDEO/ Důležitý krok strakoničtí házenkáři udělali. Ve 20. kole Chance extraligy zlomili utkání s Hranicemi a zůstávají ve hře o přímou záchranu soutěže pro příští sezonu. "Chceme Hranice ještě přeskočit," slibuje útok na nejbližšího soupeře v tabulce trenér Michal Zbíral.

Děkovačka strakonických házenkářů fanouškům. | Video: Jan Škrle

Odveta s Hranicemi házenkářům Strakonic vyšla. V Chance extralize je porazili o dva góly 27:25. V kontextu toho, že soupeř prakticky padesát minut vedl, je výhra skvělou vzpruhou do závěru sezony. Chybí odehrát šest zápasů základní části a pak ještě play out.

"Tyhle body jsou pro nás extrémně důležité. Bojujeme s Hranicemi o to nechtěné dvanácté místo. Věděli jsme, o co hrajeme, chceme Hranice ještě předskočit. Z mého pohledu to nebylo příliš povedené a koukatelné utkání. S ohledem na tíhu okamžiku tam asi bylo až příliš emocí. To nám zvlášť na začátku utkání uškodilo, ale ke konci zase pomohlo. Nakonec se asi projevilo, že jsme měli na spojkách možnost větší rotace, díky čemuž jsme si mohli dovolit ke konci více tahat. Jsem rád, že jsme to zlomili, i když se nám úplně nedařilo a nepodali jsme nejlepší výkon. Doufám, že nás výhra mentálně nakopne," hodnotil utkání na pozápasové tiskovce strakonický trenér Michal Zbíral.

Spokojený byl i Lukáš Nolč, který byl vyhlášen nejlepším hráčem domácích. "Nevyšly nám začátky poločasů, asi to bylo dáno tíhou okamžiku. Věděli jsme, že hrajeme o důležité body a projevila se nervozita. Nakonec jsme uspěli díky dobré rotaci spojek, měli jsme všichni dost sil. Byli jsme také mentálně silnější v poslední desetiminutovce. Rozhodlo i domácí prostředí, hnala nás zaplněná hala. Fanouškům chci za podporu poděkovat. I když jsme poločas těsně prohráli, věřili jsme, že zápas zvládneme," doplnil k utkání Lukáš Nolč.

Naopak v týmu hranic zavládl smutek. "Čtyřicet devět minut jsme hráli to, co jsme chtěli. Zlomovým momentem bylo zranění Matyase Pinkase, v ten okamžik se nám úplně rozpadla obrana. Do té doby měli domácí problém se prosadit. Hráči, kteří šli na hřiště, ho nedokázali nahradit. Druhý problém byl ten, že v momentech, kdy se utkání láme, nejsme schopni vývoj překlopit na svoji stranu. I když si řekneme, co budeme hrát. Jenže uděláme technickou chybu, kterou už bychom udělat neměli. Musíme si to vyhodnotit, teď nás čeká doma Jičín. Tohle utkání musíme jednoznačně zvládnout, jelikož jsme teď nechali dva body na jihu Čech. Musíme doma vyhrát a odskočit Strakonickým zase na čtyři body," shrnul utkání trenér Cementu Hranice Radim Brož.

