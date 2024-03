/FOTOGALERIE, VIDEO/ Strakoničtí házenkáři mají za sebou vítězný vstup do play off Chance extraligy. Spokojenost na pozápasové tiskovce čišela z trenéra Michala Zbírala i domácího hráče utkání Ondřeje Sedláčka.

Trenér Michal Zbíral hodnotí výhru nad Hranicemi. | Video: Jan Škrle

Jihočeši se již podruhé v poměrně krátké době utkali s Hranicemi. V základní částí se s tímto soupeřem doma přetahovali o každou branku a nakonec vyhráli 27:25. Středeční utkání mělo zcela jiný výboj. Strakoničtí si rychle vybudovali náskok a nepřipustili psk žádné drama. Nakonec zvítězili 31:22 (18:10).

"V tuto cvíli se ukazuje, jak klíčové pro nás byly dva body proti Novému Veselí a Kopřivnici. Díky tomu je pro nás rozlosování přívětivé v tom, že ve středu hrajeme doma a nečeká nás v týdnu náročné cestování. To vidím jako důležitý faktor, který přispěl k našemu vítězství nad Hranicemi. Díru po absentujícím Adamu Nejdlovi jsme zalepili dobře, v obraně jsme byli správně agresivní a asi bylo znát, že soupeři víc chyběl Matěj Pelák než nám právě Adam Nejdl. Dokázali jsme útočné akce dohrávat do jasných šancí. I když takticky jsme to nepojali podle mojich představ. Důležité je, abychom dál udrželi koncentraci, play out teprve začalo a ještě to bude pořádný boj," hodnotil utkání na pozápasové tiskovce strakonický trenér Michal Zbíral.

Štěstím zářil i domácí nejlepší hráč Ondřej Sedláček. "Utkání ovlivnil fant, že na obou stranách byla spousta absencí. My se s tím podle mě vypořádali lépe. Do karet nám hrálo i domácí prostředí. Hosté, kteří za sebou měli dlouhou cestu, nezachytili začátek, navíc se nám v prvním dějství dařilo v obraně všechno, na co jsme sáhli. Bylo super, že nám vypomohli Martin Mošovský a Tomáš Pek. Jsou to přirození lídři, v kabině je to cítit. Na tým má jejich přítomnost obrovský vliv. Hodně nám pomohli nejen na hřišti, ale právě i mimo něj. Uhráli jsme důležité vítězství, ale dál musíme jít zápas od zápasu za svým cílem, kterým je udržení v soutěži," doplnil Ondřej Sedláček.

To hostující lodivod nemohl být spokojen vůbec. "Rozhodlo se hned v prvním poločase. Přijeli jsme do Strakonic s určitou taktikou a cílem, který nám absolutně nevyšel. Domácím gratuluji k vítězství, my na tenhle zápas musíme co nejrychleji zapomenout. Je před námi ještě spousta zápasů, určitě neházíme flintu do žita. Jsem však obrovsky zklamaný. Jedeme uprostřed týdne dlouhou cestu a pak tohle. Nesmírně těžko se mi to hodnotí. Víc k tomu nechci říkat, nechci být sprostý," komentoval utkání hranický trenér Radim Brož.