/FOTOGALERIE, VIDEO/ Domácí skvělou jarní fazónu potvrdili strakoničtí házenkáři i ve třetím kole play out Chance extraligy proti Novému Veselí. Díky tomu mají na problematická místa v tabulce dobrý bodový polštář.

Hodnocení utkání Strakonice - Nové Veselí. | Video: Jan Škrle

Podruhé v krátké době strakoničtí házenkáři porazili na domácí palubovce Nové Veselí. V polovině února to bylo po skvělé hře v obraně 24:22, nyní přišlo vítězství ještě vyšší - 29:24. Ale ještě deset minut před koncem utkání to bylo pouze o gól. Domácí se však znovu zvedli a dokráčeli si pro důležité dva body.

"V současné době jsme nastaveni trochu jinak než Nové Veselí. Soupeř má jistou záchranu a může pracovat na přípravě na novou sezonu. Pro nás je naopak každý zápas klíčový a musíme do něj jít na sto procent, což se v některých fázích utkání určitě projeví. Sestavy obou týmů byly jiné než před měsícem. Teď rozhodlo to, že my potřebujeme sbírat body. Šli jsme do zápasu s agresivitou, v obraně se nám dařilo být dostatečně agresivní a přerušovat útoky hostů. Chceme záchranu urvat co nejdříve, mít stále vše ve svých rukách a nespoléhat na to, jak dopadnou jiné zápasy. Play-out je nevyzpytatelné," hodnotil výhru strakonický trenér Michal Zbíral.

Spokojen byl i strakonický kapitán a nejlepší hráč utkání na domácí straně Jindřich Mráz. "Měli jsme asi větší motivaci uspět než soupeř. To byl z mého pohledu důležitý faktor úspěchu. Chuť rvát se o každý míč, jít za každým gólem, za každým přerušením u nás byla větší. V útoku jsme hráli trpělivě, dařilo se nám jeden na jednoho a měli jsme vysoké procento úspěšnosti střelby. Věřil jsem od začátku, že jsme schopní utkání zvládnout. Ale vyzdvihl bych okamžik ze závěru utkání, kdy Mirek Tíkal chytil sedmičku. Tento moment z mého pohledu definitivně rozhodl," pochválil svého kolegu v bráně Jindřich Mráz.

Naopak na straně soupeře vládl smutek. "Prohráli jsme ve Strakonicích v základní části i teď. Minule jsme sem jeli s jinými ambicemi a v jiné sestavě. Domácí byli aktuálně o kousek lepší, my máme teď specifickou část sezony, kdy nám chybějí někteří hráči a současně zapracováváme mladé kluky – dorostence. Bude chvíli trvat, než si vše sedne. Což ale neomlouvá náš výkon, ale je to nějaká objektivní příčina, proč šla naše sportovní forma dolů. Musíme se každý zápas zlepšovat a hned v pátek chceme dokázat, že jsme se z předešlých dvou utkání poučili a věřím, že získáme první dva body. I v sestavě, v jaké jsme," dodal k utkání trenér Nového Veselí Jan Běloch.

Zdroj: HBC JVP Prachatice