/FOTOGALERIE, VIDEO/ Před utkáním Chance extraligy s Kopřivnicí strakonickým házenkářům sázkové kanceláře nepřály. Kdo však na Jihočechy vsadil, ten vydělal. Strakoničtí zlomili čtvrtý tým tabulky o jediný gól.

Trenér Michal Zbíral hodnotí utkání s Kopřivnicí. | Video: Jan Škrle

Také třetí jarní utkání Chance extraligy na domácí palubovce strakoničtí házenkáři vyhráli. Udolali Kopřivnici 30:29 brankou Adama Nejdla šest vteřin před koncem do prázdné brány.

"Rozhodlo štěstí. Konec zápasu se mohl vyvíjet jakkoli. Každý mohl udělat drobnou chybičku a i Kopřivnice mohla o gól vyhrát, ale to se nakonec podařilo nám. Přiklonila se k nám, oproti zápasu ve Frýdku-Místku, kde jsme o gól prohráli, paní Štěstěna. Je ale škoda, že dobře rozehrané zápasy nedokážeme lépe držet pod kontrolou, máme hluché pasáže, ve kterých se trochu bojíme přidat další gól a pokračovat ve hře, jakou jsme plnili celý zápas. V obraně jsme však byli dobře agresivní. Také procento proměněných šancí jsme měli vysoké," hodnotil na pozápasové tiskovce utkání spokojený domácí trenér Michal Zbíral.

Hrdinou utkání byl Adam Nejdl. Nejenže nastřílel 11 branek, ale hlavně dal tu vítěznou v závěru utkání. "Poslední sekundy zápasu? Na hostujícího Brita šla už jedna přihrávka, kterou jsem mohl mít. Říkal jsem si, že to je naivní hra, tak jsem do toho šel znovu a balon se mi podařilo získat. Na půlce jsem si klepl míč, chytil ho a v tu chvíli jsem si říkal, proč jsem si neklepl ještě jednou. Trochu jsem se bál, že odkrytou branku netrefím. Ale povedlo se a přišel šťastný okamžik," popsal důležitý okamžik Adam Nejdl a pokračoval: "Mohli jsme přitom přijít o bod nebo nemít žádný, ale nakonec máme dva, což je pro nás jedině dobře. Je to velká satisfakce po těsné prohře ve Frýdku-Místku. Dostali jsme se na 11. místo a věřím, že na něm zůstaneme."

Naopak zklamání neskrýval trené Kopřivnice Tomáš Sklenák."Gratuluji Strakonicím k vítězství. Minule ve Frýdku-Místku smolně prohrály, teď se to přehouplo na jejich stranu. My jsme nedodrželi některé věci, které jsme si řekli, což nás stálo dva body. Přeji Strakonicím, aby to dotáhly tam, kam chtějí – tedy uhrát co nejvíc bodů a udržet se v extralize. Je vidět, že se zvedají zápas od zápasu, mohu jim jen poblahopřát k dobré práci. Věděli jsme, že Strakoničtí doma budou tahat i po těžkém duelu ve Frýdku-Místku. Šli za vítězstvím, předčili nás agresivitou, vyhráli zaslouženě," hodnotil duel trenér Kopřivnice.