/FOTOGALERIE, VIDEO/ Strakonickým házenkářům stačil na záchranu Chance extraligy bod z utkání s Maloměřicemi. Trenér Michal Zbíral však nechtěl před utkáním ani slyšet o tom, že by měl bod stačit, chtěl vyhrát. A jak již to bývá, nakonec z dramatického utkání remíza byla.

Záchranářské Cigi caga házenkářů. | Video: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – SHC Maloměřice Brno 31:31 (17:14)

Branky: Sedláček 9, Němec 7 (1), M. Nejdl 5, Landsinger, Wildt 3, Mošovský 2 (2), Bernhard, Krejčí 1 – Mucha 8, Ipser 6, Drásal 5 (1), Kachlík 3, Horut, Krošík, Havlík, Hlavenka 2, Svoboda 1. Rozhodčí: Halada, Kosmák. Vyloučení: 1:3. Bez ŽK. Góly ze sedmiček: 3:1. Diváků: 320. Nejlepší hráči utkání: Pek – Douda.

Základní úkol je splněn. Strakonice i Maloměřice mají do konce play out dva zápasy a rozdíl mezi nimi je pět bodů. To znamená, že si Jihočeši zajistili setrvání v Chance extralize i pro příští sezonu.

Zdroj: Jan Škrle

Všech pět jarních domácích zápasů Strakoničtí vyhráli a chtěli v tomto trendu pokračovat. Domácím asi až příliš svazovalo nohy a ruce vědomí, že mohou rozhodnout o záchraně a začátek zápasu patřil hostům. Ti vedli ve 20. minutě 9:11. Pak však přišel velký obrat ve skóre. Za pět minut domácí nastříleli sedm branek a šli do vedení 16:11. V závěru poločasu však hráči Maloměřic rozdíl ve skóre snížili.

Začátek druhé půle patřil domácím, kteří ve 42. minutě vedli o šest branek (25:19). Tentokrát vyšel hrací úsek hostům a ve 48. minutě bylo vyrovnáno 25:25. A přišlo drama. Domácí sice uskočili na 30:28, ale soupeř znovu srovnal. Domácí dali na 31:30, minutu a půl před koncem hosté srovnali. Domácí z následného útoku trefili brankovou konstrukci a rozhodnout mohl soupeř. Půl minuty před koncem vypíchl Pek protihráči míč, který se navíc odrazil od jeho nohy. Následný gól tak rozhočí neuznali a rozhodnout naopak mohli domácí. Ti však již síť branky Maloměřic nerozvlnili, a tak skončil duel dělbou dodů. Ten domácí byl zlatý, záchranářský.

"Věděli jsme, že zápas s Maloměřicemi nám může dát klid pro zbytek sezony, o to to bylo v hlavách těžší. Zápas jsme měli dobře rozehraný, ovšem pak jsme asi měli dojem, že už máme dva body jisté. A najednou se nám hra sesypala. Ale jsem nesmírně rád, že jsme se dokázali do utkání vrátit a nezlomili se," komentoval utkání domácí nejlepší hráč Tomáš Pek a doplnil: "Celé play out, pro které jsem se vrátil do mužstva na výpomoc, jsem prožíval v dobré náladě. Měl jsem radost, že klukům můžu pomoct. Vím, že můj výkon je hodně omezený, těší mě, že jsem dostal alespoň nějaké minuty a snad jsem byl pro mančaft platný."

Zdroj: Jan Škrle

"Získali jsme hořkosladký bod, zápas jsme měli zvládnout lépe. Nakonec nám stačil k jistotě záchrany, měl tedy cenu zlata. Opakuje se však stejný scénář. Dokážeme si v první půli vybudovat náskok, jsme trpěliví, daří se nám v útoku. Jenže pak nás psychicky položí dvě tři chybičky a neproměněné šance, čímž jsme najednou dole a nevíme, co hrát v útoku. Maloměřice přešly na hru sedm na šest, kterou se nám nedařilo bránit úplně tak, jak bychom chtěli. Do prázdné branky jsme dali asi jen jeden gól, jinak jsme míče nedokázali získávat. To nás psychicky sráželo. Naštěstí jsme to ubojovali, závěr pro nás byl šťastný,“ shrnul utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921