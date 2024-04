/FOTOGALERIE/ Házenkáři HBC JVP Strakonice jsou již jen krůček od definitivní záchrany Chance extraligy pro příští sezonu. Stačí jim k tomu jediný bodík ze středečního duelu s Maloměřicemi Brno. Začíná se od 19 hodin ve strakonické házenkářské hale.

Strakoničtí házenkářl mohou s Maloměřicemi rozhodnout o záchraně extraligy. | Foto: Jan Škrle

Prvním krokem k záchraně byla nedělní výhra na palubovce Cementu Hranice. Strakoničtí vyhráli poprvé v sezoně na palubovce soupeře a hned vysoko 35:23. „Základem bylo, že nám fungovala obrana,“ liboval si po utkání v Hranicích trenér Michal Zbíral a dodal: „Konečně jsme i na palubovce soupeře dokázali hrát tak, jako hrajeme doma. Vyšel nám vstup do druhé půle, zagresivnili jsme obranu a dávali z trháků jednoduché góly.“

Tři zápasy před koncem play out mají Strakoničtí na 11. místě zaručujícím záchranu 14 bodů a náskok pěti na Maloměřice. Počty jsou jednoduché, stačí bod a může se slavit. „Nesmíme se spokojit s tím, že nám stačí bod. Musíme potvrdit výkonnost a ukázat, že jsme lepší než soupeř. Víme, že je to zápas nesmírně důležitý a přistoupíme k němu naprosto stejně jako ke všem předešlým,“ odmítá trenér Zbíral, že by mu stačilo hrát na remízu.

Před startem play out si všichni ve Strakonicích přáli záchranu co nejdříve. A ta je na dosah. „Chceme mít jistotu co nejdříve, aby se nám závěr sezony hrál lehce a mohli si to užít bez stresu z toho, že by to ještě nemuselo vyjít. Pokud to nyní potvrdíme, bude prostor k tomu, aby dostali větší minutáž kluci ze širšího kádru. Mohou tak ukázat, kam se za ten rok posunuli,“ hledí do závěru sezony trenér Zbíral.