/FOTOGALERIE/ Po krátké přestávce startuje o víkendu odvetná část play out Chance extraligy házenkářů. Strakoničtí zamíří v neděli na palubovku Cementu Hranice.

Vítězná radost strakonických házenkářů. | Video: Jan Škrle

Play out má sice pětičlenné obsazení, ale od začátku bylo jasné, že se bude boj o záchranu točit pouze mezi trojicí Strakonice – Hranice – Maloměřice. Poslední tým po play out přímo sestoupí, předposlední půjde do nevyzpytatelné baráže a celek na 11. místě zachrání Chance extraligu i pro příští sezonu.

V první polovině play out nasbírali nejvíce bodů házenkáři Maloměřic Brno (5), Strakoničtí o jeden méně, Hranice pouze dva. Před odvetami je tak pořadí: 11. Strakonice 12 bodů, 12. Maloměřice 9, 13. Hranice 8.

Jak již bylo řečeno, Strakoničtí se v neděli představí na palubovce Cementu Hranice (utkání Maloměřice – Jičín se hraje již v sobotu). Pro Jihočechy může utkání v Hranicích, které začíná ve 14 hodin, přinést první jistotu. Pokud vyhrají, stoprocentně se vyhnou přímému sestupu z Chance extraligy. Logicky tak domácí musejí napnout všechny síly, aby tomu zabránili a nepřiblížili se sestupu oni. Ve vzájemném utkání play out ve Strakonicích vyhráli domácí po výborném výkonu vysoko 31:22. V základní části ctily oba celky pořekadlo Můj dům, můj hrad. Hranice doma vyhrály 31:28, Strakonice pak v odvetě 27:25.

Play out nyní nabere rychlý spád. Další zápasy se hrají hned ve středu 17. dubna a Strakoničtí od 19 hodin hostí Maloměřice Brno (první vzájemný duel play out vyhráli Brňané 29:27). Hned v sobotu 20. dubna zajíždějí Jihočeši do Nového Veselí (doma vyhráli 29:24) a svou pouť letošní sezonou zakončí doma v sobotu 27. dubna od 17 hodin duelem s Jičínem (v Jičíně prohráli 26:37). Po tomto duelu by chtěli mít jistotu záchrany soutěže i pro další sezonu, aby nemuseli čekat na výsledky posledního kola, ve kterém mají volný los.