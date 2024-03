/FOTOGALERIE/ Rozhodující část Chance extraligy házenkářů je zde. Ve středu 20. března večer startuje play out pěti celků, které rozhodne o tom, kdo sestoupí, kdo půjde do baráže, a kdo se zachrání.

Děkovačka strakonických házenkářů fanouškům. | Video: Jan Škrle

V aktuální tabulce play out se nacházejí strakoničtí házenkáři na třetím (celkově 11.) místě s osmi body. Za nimi jsou Hranice se ztrátou dvou bodů a Maloměřice Brno, které zaostávají o čtyři body. Play out hrají také celky Nového Veselí a Jičína, ale ty již nemají záchranářské starosti. Proto je každý bod, který se podaří zbylým třem týmům získat proti těmto dvěma soupeřům, obrovsky důležitý.

Pro všechny je klíčové jedenácté místo (třetí v play out), které po skončení soutěže zaručuje udržení se v extralize i pro další mistrovskou sezonu. Dvanácté místo znamená nutnost hrát baráž o udržení v soutěži, zatímco třinácté místo vede k sestupu.

Cestu za záchranou začnou strakoničtí házenkáři ve středu 20. března, kdy od 19 hodin hostí na své palubovce Cement Hranice. V základní části na palubovce soupeře Strakoničtí prohráli 28:31, doma zvítězili 27:25. Hned v sobotu čeká Jihočechy cesta k utkání do Brna s místními Maloměřicemi. V základní části Strakoničtí v Brně padli 25:26, domácí odvetu vyhráli 32:29.

"Z domácího zápasu s Hranicemi chceme získat dva body," uvedl strakonický trenér Michal Zbíral pro web HBC Strakonice a pokračoval: "Na druhou stranu, celé play out je vzhledem k bodovému odstupu dost nevyzpytatelné. Je to hodně otevřené, ve hře je spousta bodů. Nemáme nic jistého, musíme poctivě jít do každého utkání. Doufám, že kromě Hranic a Maloměřic můžeme pomýšlet na bodový zisk i s Jičínem nebo Novým Veselým, kdy právě Veselí jsme doma porazili."

V boji o záchranu je třeba se odpíchnout od domácích zápasů. V těch se Strakonickým na jaře daří. "Když se nám povede zvládnout domácí zápasy, nemusíme se příliš zabývat tím, jak hrají soupeři. Jdeme do nadstavby s tím, že chceme uhájit jarní domácí neporazitelnost. Je to fáze sezony, kdy si můžeme vyzkoušet zápasy, kdy nehrajeme s týmy ze špičky či prostředku tabulky, které jsou výkonnostně jinde. Potkáme se s mužstvy, s nimiž to budou vyrovnané souboje a ukáže se, jak konstantní jsou naše výkony," doplnil strakonický trenér.