Branky: Korger 8 (4), Piwko 3 (1), Pelák 3, Ševčík 2, Pinkas, Kučera, Klus, Kubeša, Dořičák, Filon, Galia 1 – Němec, Bičiště 5, Bernhard, Landsinger, M. Nejdl, Sedláček, Wildt 4, Zdychynec 3, Mošovský 2 (2). Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Vyloučení: 1:3. ŽK: 1:0. Góly ze sedmiček: 5:2.

Strakoničtí házenkáři vůbec poprvé v této sezoně zvítězili na palubovce soupeře. A podařilo se jim to v tom nejdůležitějším zápase. Doslova deklasovali domácí Cement Hranice a v tabulce play out na něj mají náskok šesti bodů. Při lepší bilanci vzájemných zápasů to znamená, že se již Hranice nemohou před Jihočechy dostat. Ti se tak již jistě vyhnou přímému sestupu z Chance extraligy.

Ještě prvních dvacet minut utkání v Hranicích bylo vyrovnaných. Strakoničtí se dostali maximálně do dvoubrankového vedení a v 17. minutě vedli o dva góly dokonce domácí (9:7). Hranice vedly naposledy 11:10 (19. minuta), pak již na palubovce dominovali házenkáři Strakonic. Závěr prvního poločasu vyzněl 9:2 pro Jihočechy, kteří si tak vytvořili do druhé půle šestigólový polštář.

Po změně stran se již nic zásadního neudálo, Strakoničtí nenechali domácí tým, aby se dostal zpátky do hry a udržovali si dostatečné vedení. Ve 43. minutě se dostali na rozdíl deseti branek (18:28), který do konce utkání ještě vylepšili. Strakoničtí předvedli skvělý výkon a udělali rázný krok k záchraně Chance extraligy.

Záchranu v soutěži mohou Strakoničtí oslavit již nyní ve středu 17. dubna večer, kdy hostí od 19 hodin na své palubovce předposlední Maloměřice Brno. Mají náskok pěti bodů, takže k přímé záchraně stačí jediný bodík.