/FOTOGALERIE/ Chance extraliga házenkářů již jede v plném tempu. Ve druhém kole by chtěli Strakoničtí napravit dojem z vysoké porážky z Karviné. K Otavě míří další silný soupeř ze Zubří.

Začátkem března strakoničtí házenkáři podlehli soupeři ze Zubří na domácí palubovce 28:33. | Foto: Jan Škrle

Chance extraliga házenkářů má na programu druhé kolo. Strakoničtí v sobotu od 17 hodin přivítají na své palubovce Zubří a rádi by uhráli co nejlepší výsledek. K tomu by jim měla pomoci tradičně do posledního místečka zaplněná sportovní kala.

První kolo se Strakonickým vůbec nevydařilo. V Karviné nastříleli pouhých 14 branek a přivezli si na jih Čech vysokou porážku 14:32. Na nepovedený zápas však rychle zapomněli a nyní je zde další výzva v podobě Zubří. V minulé sezoně oba vzájemné zápasy vyhráli Valaši.

Zubří vstoupilo do sezony těsnou výhrou 26:25 nad Kopřivnicí, když dávali rozhodující gól v poslední vteřině utkání ze sedmimetrového hodu. Na utkání s Kopřivnicí zarazilo především hodně vyloučených a tři červené karty.

Strakoničtí jsou připraveni získat dva body. "Minulá vysoká porážka v Karviné se na nás určitě nepodepíše. Proti Zubří víme, že musíme zlepšit obranu a především útok. Musíme víc tlačit, nebát se toho a být efektivnější v koncovce. Půjdeme do utkání s jasným cílem získat doma dva body. Zubří patří k top týmům v soutěži, ale naší zbraní bude domácí prostředí," burcuje strakonický gólman Mirek Tíkal v rozhovoru pro web HBC Strakonice.