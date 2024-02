/FOTOGALERIE/ V hodně složité situaci byli ve středeční dohrávce Chance ligy strakoničtí házenkáři. Na palubovku v Zubří nastoupilo pouze devět borců od Otavy, a tak se nemohly čekat žádné zázraky.

Strakoničtí házenkáři padli v dohrávce v Zubří o dvacet branek. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

HC ROBE Zubří – HBC JVP Strakonice 1921 46:26 (23:12)

Branky: Krupa, Bajer 5, Mičkal 4 (1), Randýsek, Palát, Pšenica, Kyryljuk 4, Durović, Mika, Cibulec 3, Přikryl, Kucsera, Přerovský 2, Dufek 1 – A. Nejdl 9 (1), Nolč 7, Brůha 6, M. Nejdl 2 (1), Landsinger, Michal Tíkal 1. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Vyloučení: 3:3. Bez ŽK. Góly ze sedmiček: 1:2.

Strakoničtí měli i přes personální krizi slušný začátek utkání a po semi minutách drželi skóre 5:5. Pak však přišla první branková šňůra domácích, kteří se výsledkově týmu z jihu Čech již jen vzdalovali. Skóre se nakonec zastavilo na rozdílu dvaceti branek. Ale je třeba říci, že daeko důležitější a hratelnější utkání než to v Zubří přijde na řadu nyní v sobotu ve Strakonicích s Novým Veselím, kde chtějí Jihočeši uspět.

FOTO: Lovci vyhráli popáté v řadě, kouč Jelínek ale za výkon své hráče trkal

Strakonický trenér Zbíral nemohl ani přes vysokou porážku svým hráčům nic vyčítat. "Bylo to pro nás hodně těžké utkání. Gratuluji domácím ke dvou bodům, ale gratuluji i svým klukům, protože pro ně to bylo extrémně náročné utkání. Neměli jsme moc možností na vystřídání, Zubří ve druhé půli ještě zrychlilo, což nám dělalo problémy. Nemáme ještě na to, abychom sbírali body venku, pro nás jsou důležité zápasy doma a tam to směřujeme. Chceme trápit soupeře a získávat body hlavně na naší palubovce ve Strakonicích. Byl to pro nás fyzický i mentální trénink, ale kluci to nevzdali," komentoval duel trenér Zbíral.

Jak již bylo řečeno, nesmírně důležitý duel přijde nyní v sobotu. Od 17 hodin Strakoničtí hostí na své palubovce soupeře z Nového Veselí, který je desátý v tabulce. Chtějí dva body, kterými by se dotáhli na Cement Hranice, který je v tabulce na magickém 11. místě, které po skončení soutěže znamená přímou záchranu Chance extraligy.

Aktuální tabulka je ZDE.

Zdroj: HBC Strakonice