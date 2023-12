/FOTOGALERIE/ Chance extraliga házenkářů pokračuje 15. kolem a Strakoničtí vyrazí na dálkovou cestu do Zubří. Stále čekají na první bod sezony, přivezou ho nyní? Bude to obrovsky těžké, doma tomuto soupeři podlehli o dvanáct branek.

Strakoničtí házenkáři doma podlehli Zubří 22:34, jak dopadne odveta na palubovce soupeře? | Foto: Jan Škrle

Házenkáři Zubří jsou aktuálně na osmém místě Chance extraligy, Strakoničtí na jejím dně. To jednoznačně staví do role favorita domácí celek, který je tradičním účastníkem nejvyšší české soutěže. Tomu navíc vyšly poslední tři zápasy. Zubří uspělo ve Frýdku-Místku, v dohrávce doma porazilo Jičín a v minulém duelu remizovalo na palubovce silné Kopřivnice.

Házenkáři od Otavy sice na první bod sezony stále čekají, ale těšit může hráče, realizační tým i fanoušky stabilní a dobrá výkonnost v posledních zápasech. Tu potvrdili i minule proti velkému favoritovi z Karviné, se kterým prohráli jen o čtyři branky. Předtím měli Jihočeši několik velmi dobře rozehraných duelů, který však chybělo bodové vyjádření na konci.

Házenkáři trápili vicemistra z Karviné, ten zápas zlomil až v jeho závěru

Se Zubřím na začátku sezony Strakoničtí prohráli 22:34, což by rádi na palubovce soupeře odčinili. "Po tom, co jsme minule předvedli proti Karviné, jsme v dobrém rozpoložení. Myslím, že i bodovat je reálné. Chceme však především nepohořet a uhrát solidní výsledek," uvedl před utkáním strakonický Michal Tíkal a doplnil: "V Zubří jsem popravdě ještě nebyl, očekávám ale rychlejší házenou, než jsme zvyklí. Pravděpodobně i silovější. Soupeř má v týmu spoustu kvalitních hráčů. Bude to tedy rychlé a bude to bolet."

Současně s utkáním v Zubří je však třeba hledět i na další utkání doma s Maloměřicemi. To bude klíčové pro další vývoj soutěže. "Jeden z úkolů proti Zubří je se nezranit, protože nás následně čeká důležité domácí střetnutí s Maloměřicemi. Připravujeme se na ně hlavně psychicky. Doma bychom měli rozhodně urvat dva body, zvlášť po výkonu, jaký jsme předvedli u nich. V prvním vzájemném zápase jsme se potýkali s marodkou, když chyběli Adam Nejdl, Ondřej Sedláček a Martin Němec. Základní sestava tedy nebyla nejsilnější možná. Dovolím si tvrdit, že v odvetě je povinnost získat dva body, navíc když je to před Házenkářským plesem, na který se chceme dobře naladit," dodal i k dalšímu programu Michal Tíkal.

Zdroj: HBC JVP Strakonice