Z porážky o osm gólů na palubovce mistra nemusejí být Strakoničtí zklamaní

Talent tým Plzeňského kraje – HBC JVP Strakonice 1921 35:27 (20:15)

Branky: Nový 8, Ćurčić 7, Kaplan, V. Dubský, Říha 4, Vinkelhöfer 2 (1), Kosteski, Šafránek 2, Stehlík, J. Dubský 1 – A. Nejdl 6, M. Nejdl, Wildt 3 (1), Bernhard, Nolč, Landsinger 3, Němec 2, K. Lukeš 1 (1), Bičiště, Sedláček, Mirek Tíkal 1. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Vyloučení: 4:3. ŽK: 0:1. Góly ze sedmiček: 1:3. Diváků: 680.

Strakoničtí začali utkání s otevřeným hledím a dostali se hned v úvodu do dvoubrankového vedení. To domácí otočili, ale Jihočeši si vzali v 11. minutě vedení zpět (5:6). Ještě ve 14. minutě to bylo 7:7, ale pak si úřadující mistr zapsal pětibrankovou šňůru a dal tak utkání nový řád. Strakoničtí se stále drželi na dostřel (17:14 a 18:15), ale na přestávku se šlo a pětibrankového vedení velkého favorita.

V úvodu druhého poločasu přidali domácí další dvě branky a postupně své vedení navýšili na osm (27:19) a devět gólů (29:20). Strakoničtí odpověděli dvěma brankami, ale domácí celek dal vzápětí čtyři a jeho náskok se vyšplhal až na jedenáct branek (33:22). Závěrečnou pětiminutovku zváldli lépe Strakoničtí a upravili konečný výsledek na přijatelných 35:27.

Domácím k výhře notně pomohli hráči, kteří ještě nedávno oblékali strakonický dres. Osmkrát se trefil Martin Nový, který obléká plzeňský dres od této sezony. Čtyři góly dal Leonard Kaplan, který také v minulé sezoně oblékal opačný dres.

"V kontextu toho, že jsme nastoupili proti v současnosti nejlepšímu týmu, který bude znovu usilovat o titul, jsme odehráli dobré utkání. Navíc před solidní návštěvou sedmi stovek diváků. Plzeň byla oslabená, potýkala se s marodkou a neměla tedy k dispozici všechny hráče ze základní sestavy, ale i tak měla kvalitu. Celý první poločas jsme drželi krok, škoda nástupu do druhé půle, kdy nám soupeř utekl a držel si náskok. My jsme manko nedokázali výrazněji stáhnout, ale prohra o osm branek je pro nás dobrý výsledek," hodnotil utkání pro web HBC Strakonice předseda klubu Miroslav Vávra.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921