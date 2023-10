/FOTOGALERIE/ Podruhé v sezoně byli strakoničtí házenkáři blízko bodovému zisku. Ale ani tentokrát jejich výkon na premiérový zápis do tabulky nestačil, když doma podlehli SKKP Handball Brno po velkém boji 25:27 (11:15). I tak si ale vysloužili uznání a potlesk diváků za bojovnost a předvedenou hru.

Chance extraliga házenkářů: HBC JVP Strakonice - SKKP Brno 25:27 (11:15). | Foto: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – SKKP Handball Brno 25:27 (11:15)

Branky: M. Nejdl 6, Fencl 5, Bičiště 4, A. Nejdl 3 (3), Wildt 3 (2), Krejčí 2, Bernhard, Zdychynec 1 – Kukulovski 6, Matsuoka 5, Vukićević 3 (1), Flajsar, Zahradníček 3, Mahušek, Kocich 2 (1), Ratkovský 2, Žvak 1. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Vyloučení: 3:3. ŽK: 1:0. ČK: 1:0 (2. Zdychynec). Góly ze sedmiček: 5:2. Diváků: 192. Nejlepší hráči utkání: Fencl – Mahušek.

Úvodní branku duelu dal domácí Filip Zdychynec, jenže chvíli nato viděl červenou kartu za faul a zápas pro něj tak skončil. Ve 4. minutě byl stav 4:4, ale hosté si pak tříbrankovou šňůrou vypracovali náskok, který si víceméně udržovali a navýšili na pět branek (8:13). Ve 27. minutě to bylo dokonce o šest gólů (9:15), jenže Strakoničtí dvěma trefami do přestávky ztrátu stáhli. Jihočeši nic nevzdali a snažili se utkání otočit na svou stranu.

V závěru chybělo více zkušenosti, říká k porážce házenkářů trenér Michal Zbíral

Ve 37. minutě byl sice stav znovu o pět branek (13:18), ale Strakoničtí se sérií čtyř branek dostali zpět do utkání. Čtvrt hodiny před koncem byl stav 19:19 a začínalo se od nuly. Domácím se pak podařilo ještě dvakrát srovnat (až na 21:21), pak ale znovu zvýšili hosté aktivitu v útoku a bylo to znát.. Osm minut před koncem byl již stav 22:25, domácí snížili o gól, ale pak neproměnili sedmičku a soupeř si již výhru pohlídal.

Strakoničtí tak výkonem navázali na druhý poločas ze čtvrtečního duelu s Plzní. Tentokrát druhý poločas nad Brnem vyhráli 14:12 a při troše štěstí mohli pomýšlet na body.

Strakonické házenkáře zradila proti Dukle především střelba v prvním poočase

"Zklamaný nejsem. Vzhledem k tomu, jakými kádry oba kluby disponují, jsem se dvěma body moc nepočítal. Tajně jsem si přál získat jeden, zopakovat něco podobného, co jsme proti Brnu předvedli v minulé sezoně, kdy jsme vyrovnali v posledních sekundách. S výkonem a nasazením hráčů jsem spokojený, dařilo se nám proměňovat šance, bojovali jsme. Tohle nám v předešlých utkáních hodně chybělo. Jsem rád, že jsme v duelu plném emocí předvedli dobrou hru. My jsme zápas s takovým předvedeným výkonem potřebovali," hodnotil duel strakonický trenér Michal Zbíral.

"Soupeř byl herně lepší, jeho hráči běhali a byli hodně siloví. My hru přizpůsobili tomu, koho máme k dispozici. Odevzdali jsme maximum. V závěru se pak sešlo víc věcí, že se skóre překlopilo na stranu Brna, určitě to nebylo jen o neproměněné sedmičce Adama Nejdla. Prostě to v tomto zápase vyšlo hostům. Potřebovali jsme pro sebevědomí odehrát takový dobrý duel a sami sobě jsme dokázali, že můžeme hrát kvalitní házenou," doplnil nejlepší strakonický hráč zápasu Lukáš Fencl.

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921