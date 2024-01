/FOTOGALERIE/ Po dlouhé pauze se strakoničtí házenkáři vrací do boje o extraligové body. V konfrontaci s brněnským týmem, který je v tabulce výše, by rádi bodovali. Čeká je ještě řada důležitých zápasů v boji o záchranu.

Strakoničtí házenkáři doma podlehli SKKP Brno 25:27, nyní míří na palubovku soupeře. | Foto: Jan Škrle

Naposledy odehráli mistrovské utkání strakoničtí házenkáři 17. prosince uplynuého roku v Plzni, pak následovala najprve vánoční a pak reprezentační pauza. Poslední lednový den se vracejí do kolotoče Chance extraligy zápasem na SKKP Brno. Doma s tímto soupeřem prohráli těsně 25:27. V aktuálné tabulce jsou Brňané pátí, Jihočeši předposlední dvanáctí.

Strakoničtí využili celý leden k trénování, v tomto období nesehráli žádný přípravný zápas. Nyní si jich však užijí dosyta, hned v sobotu hostí v domácím důležitém duelu Hranice, které mají o čtyři body více, a pak na ně v rychlém sledu čekají zápasy v Lovosicích, Zubří a doma s Novým Veselím. Od 31. ledna do 17. února tedy sehrají pět extraligových duelů. Aktuálně jsou Strakoničtí dvanáctí. To je příčka, která by na konci sezony znamenala vyhnout se přímému sestupu a možnost se do extraligy vrátit přes baráž. Místo 11. by znamenalo přímou záchranu.

Jako první tedy čeká na jihočeské házenkáře zápas v Brně. Postavení v tabulce staví do role favoritů domácí hráče. "Domácí na nás určitě nastoupí perfektně připraveni. Rozdíl bude v tom, že Brno je rozehrané, protože má za sebou turnaj v Polsku. Ale je to hratelný soupeř. Nám se z nějakého důvodu zápasy proti trenéru Pavlu Hladíkovi, ať už vedl v minulosti Nové Veselí nebo teď Brno, povedly. V minulé sezoně jsme ho například doma obrali o bod. Proto si myslím, že tam můžeme překvapit," uvedl k nejbližšímu utkání pro web HBC Strakonice tahoun týmu Adam Nejdl a pokračoval: "Ovšem je také jasné, že pro nás stěžejní zápas bude až ten další, kdy hned v sobotu doma přivítáme Hranice."

Strakoničtí samozřejmě chtějí ve zbývajících zápasech extraligu udržet. "Pro nás je zásadní získat doma dva body s Hranicemi a optimálně před play-out přidat ještě nějaký bodový zisk. V nadstavbě pak bude hlavní cíl zvládnout domácí zápasy a přivézt nějaké body i z venku. To je ideální scénář. Když se to povede, můžeme se dostat na 11. místo a udržet se přímo. Poslednímu místu se musíme vyhnout za každou cenu, znamená to přímý sestup. Dvanácté nás pošle do baráže, což je vždy vabank. Jsou to dva zápasy po sezoně, kdy jde o všechno, člověk za sebou má náročnou sezonu. Tomuhle se chceme vyhnout," hledí k jarní části sezony Adam Nejdl.

Aktuální tabulka je ZDE.

Zdroj: HBC Strakonice