/FOTOGALERIE/ Házenkáři HBC Strakonice ve středu nezvládli v oslabené sestavě Český pohár v Havlíčkově Brodě. Nyní je čeká další kolo Chance extraligy, kdy zajíždí na palubovku desátého Nového Veselí.

Strakonické házenkáře čeká duel v Novém Veselí. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Český pohár mužů – 3. kolo:

Havlíčkův Brod – Strakonice 34:23 (11:12)

Branky: Ondrouch 11, Zich 6, Brabec 5, Plodík 3, M. Musil, P. Fišer, J. Musil, Rezek 2, Parkan 1 (1) – K. Lukeš 8, Michal Tíkal 4, Koudelka 2 (2), M. Bilík, J. Vondra 2, Chodl 1 (1), Novák, Joza, Klimeš, Strnad 1. Vyloučení: 5:1. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 1:3.

Strakoničtí házenkáři tak končí v Českém poháru hned po svém prvním vystoupení. V dresu Strakonic nastoupili většinou hráči béčka, a tak šlo o souboj týmů, které se potkávají ve druhé lize. "Jeli jsme k utkání se sestavou osekanou o všechny zkušené hráče, nastoupili kluci z někdejšího staršího dorostu. Chtěli jsme jim dát šanci, aby získali potřebné minuty na hřišti, aby ukázali potenciál a také abychom viděli, kde potřebují zabrat. První poločas jsme odehráli poměrně dobře, ale v tom druhém jsme neproměňovali šance. Soupeř byl nahecovaný, hrálo se v dobré atmosféře, což naši mladí kluci nezvládli," komentoval utkání pro klubový web trenér Michal Zbíral.

Slušný poločas házenkářů, pak již na palubovce kralovali hosté z Lovosic

Podstatně důležitější utkání než to pohárové čeká na strakonické házenkáře nyní v sobotu. Od 17 hodin nastoupí na palubovce Nového Veselí, aktuálně desátého celku tabulky Chance extraligy. "Nové Veselí má dobře poskládaný kádr, ale asi nepodává výkony, jaké by chtělo. Navíc tým měl těžké soupeře. Uvidíme, co zápas přinese. Nemyslím si, že tam jedeme vyhrát, i když se nám to v play-out minulé sezony povedlo díky trefě v posledních sekundách. Bylo by samozřejmě fajn něco takového zopakovat, protože víme, že se tam dá hrát," uvedl k utkání trenér Zbíral.

Strakoničtí v tréninkách pilují situace, ve kterých je při zápasech tlačí bota. "Víme, že máme mezery v obraně, kde jsou kluci, kteří nebyli zvyklí bránit a kteří nemají tolik zkušeností s defenzivou. Pracujeme i na detailech v útoku, abychom dostávali nahrávky do dobrého pohybu. Celkově potřebujeme tým posunout dál, abychom hráli vyrovnanější zápasy s lepšími výsledky," doplnil Michal Zbíral.