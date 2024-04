Branky: Němec 8 (1), Sedláček 6, Mošovský 3 (3), Bernhard, Bičiště, Wildt 3, Landsinger 2, M. Nejdl 1 – Flajsar 5 (2), Štěpán, Halíček, Krejz 3, Ogoun, Navrátil, Melichar, Koníček, Dlouhý 2. Rozhodčí: Čapek, Veselý. Vyloučení: 7:4. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 4:2. Diváků: 320. Nejlepší hráči utkání: Mráz – Koníček.

V polovině února Strakoničtí v dlouhodobé části Chance extraligy Nové Veselí porazili 24:22. Výhra v play out by znamenala udržení na uzdě dvojici Hranice - Maloměřice Brno. A povedlo se, když tentokrát Strakoničtí v duelu, kdy se střetly oproti minulému utkání hodně obměněné sestavy, udávali tempo hry. Domácí sestavu opět v play out doplnili zkušení Martin Mošovský s Tomášem Pekem, přičemž první jmenovaný třikrát skóroval ze sedmiček.

Hosté vedli pouze v úvodu utkání a naposledy 2:3. Domácí dali následně tři branky v řadě a postuně svůj náskok navýšili na čtyři (8:4) a dokonce pět branek (10:5). Utkání se hrálo v rychlém tempu a domácí celek tradičně držel výborným výkonem gólman Mráz. Pětibrankový náskok do poločasu sice Jihočeši neudrželi, ale výsledek 14:11 dával dobré vyhlídky do druhého dějství.

Hned v úvodu druhého dějství sice Strakoničtí utekli o čtyři branky, ale soupeř snížil, a tak byl stále na dostřel. Necelých deset minut před koncem to bylo dokonce o jedinou branku (24:23) a soupeř byl v laufu. Domácí však znovu posbírali síly, byli přesní ve střelbě, pozorní v obraně a vytáhli vedení na 27:23 necelých šest minut před závěrem utkání. V tu chvíli měli hosté výhodu sedmičky, proti jejich do té doby stoprocentnímu střelci se postavil mezi domácí tři tyče osmnáctiletý Mirek Tíkal a vychytal ho. To nakoplo nejen hráče, ale i fanoušky a za skvělé atmosféry si domácí dokráčeli pro důležité dva body.

Kola play out se však točí rychle dál a Strakoničtí hrají již na Velký pátek od 18 hodin v Jičíně. Do utkání nastoupí s vědomím náskoku čtyř bodů na předposlední Hranice a pěti na poslední Maloměřice Brno.