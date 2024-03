/FOTOGALERIE/ Po úvodní vysoké výhře nad Hranicemi 31:22 a následné těsné porážce na palubovce Maloměřic Brno vyzvou strakoničtí házenkáři v play out Chance extraligy Nové Veselí. Hraje se ve středu 27. března od 19 hodin.

Takto se radovali hráči Strakonic v půli února po výhře nad Novým Veselím. | Foto: Jan Škrle

V minulém zápase v Maloměřicích po velmi dobrém prvním poločase, který vyhráli 15:13, však v tom druhém Strakoničtí o vítězství přišli a Brňané výsledek otočili na konečných 29:27 a odpoutali se z posledního místa tabulky. „V prvním poločase jsme si sice dokázali vypracovat menší náskok, ovšem pokud bychom proměnili vyložené šance, mohl být rozdíl daleko větší. Druhý důležitý moment utkání byl vstup do druhého poločasu, kdy jsme náskok ztratili a začali tahat za kratší konec,“ komentoval pro klubový web utkání zkušený David Bičiště a pokračoval: „Zklamání z prohry bylo na místě, ale není čas se dlouze utápět v jedné porážce. Je před námi stále hodně zápasů a máme vše pouze ve svých rukách. Musíme se z chyb poučit a už v dalším utkání ukázat, že na extraligu máme.“

Strakoničtí přivítají již dnes od 19 hodin na domácí palubovce Nové Veselí, které již je v soutěži zachráněné. V polovině února Strakoničtí vzájemný duel vyhráli 24:22 a výhru by rádi zopakovali i nyní. "Nedávno jsme Nové Veselí doma porazili, ale každý zápas je jiný. Samozřejmě se chceme snažit odehrát co nejlepší utkání. Soupeři o nic moc nejde, pro nás je naopak každý duel důležitý. Úspěchem je pro nás v naší situaci jakýkoli bodový zisk. Naše chuť vyhrát je velká, zvlášť po porážce v Maloměřicích, která nás mrzí. Ale musíme jít dál. Chceme si dojít pro další vítězství bez ohledu na to, jak dopadl poslední zápas v Brně," dodal k utkání s Veselím mladý gólman Mirek Tíkal.

Tabulka: 1. Jičín 22, 2. N. Veselí 20, 3. Strakonice 10, 4. Maloměřice 7, 5. Hranice 6.