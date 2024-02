/FOTOGALERIE, VIDEO/ Našlapaný týden, ve kterém měli strakoničtí házenkáři v Chance extralize na programu tři zápasy, skončil úspěšně. V důležitém utkání Jihočeši doma zvládli vítězně duel s Novým Veselím a dotáhli se na jedenácté Hranice. Boj o přímou záchranu je tak opět zcela otevřený.

HBC Strakonice - Nové Veselí. | Video: Jan Škrle

HBC JVP Strakonice 1921 – TJ Sokol Nové Veselí 24:22 (10:10)

Branky: Němec 9 (2), A. Nejdl 5, Sedláček 4, Wildt 3, Bernhard, M. Nejdl, Krejčí 1 – Gregorovič 8, Flajsar 4 (3), Štěpán 3, Ogoun, Halíček, Tomášek 2, Navrátil 1. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 2:3. ŽK: 1:2. Góly ze sedmiček: 2:3. Diváků: 320. Nejlepší hráči utkání: M. Nejdl – Gregorovič.

Jak ukazuje výsledek a především počet nastřílených branek, oba celky se soustředily především na pevnou obranu. Důležitý tak byl každý vstřelený gól. Kromě dvou chvil na začátku druhého poločasu měli stále navrch domácí házenkáři.

Vstup do utkání měli Strakoničtí skvělý a dostali se do čtyřbrankového vedení 4:0 a posléze 7:3. Pak však přišla gólová šňůra soupeře, který dokázal srovnat na 7:7 a do konce poločasu dokázali na vedoucí branku domácích hosté vždy odpovědět. Soupeř z Vysočiny se poprvé dostal do vedení hned v úvodu druhého poločasu, ale to dokázali domácí rychle utnout dvěma góly. Hosté se pak dostali do vedení ještě jednou (12:13), ale po deseti minutách druhé půle již vedli Strakoničtí o dvě branky (16:14). Soupeř se znovu vrátil do utkání, když srovnal na 16:16. Po následném time outu dali Jihočeši tři branky v řadě a utkání se začalo lámat v jejich prospěch. Soupeř z Vysočiny však ještě nechtěl složit zbraně a necelých pět minut před koncem byl stav 22:21. V tu chvíli to vzal na sebe nejlepší domácí střelec Martin Němec a vrátil Strakonickým třígólové vedení. Soupeř dokázal již jen zkorigovt na konečných 24:22 a ve strakonické hale mohly vypuknou oslavy vítězství. Hráči poděkovali fanouškům, kteří byli jejich hnacím motorem.

Strakonický trenér Michal Zbíral měl po utkání z bodů obrovskou radost. "Byl to zápas, v němž rozhodovaly obrany. Bylo to hlavně o té naší, v minulých zápasech jsme s ní měli problémy. Vyhrávali jsme souboje jeden na jednoho. V závěru jsme se nechali strhnout k dramatu, byli jsme v emocích. Myslím, že jsme to mohli dohrát víc s klidem. Obrana ale byla pro kluky obrovsky fyzicky náročná, měli jsme vzhledem k okolnostem menší rotaci hráčů. Například Marek Nejdl odtáhl celý zápas. Podržel nás i Jindra Mráz v brance. Jsem rád, že jsme získali dva body. Leckdy je pomyslně máme, protože víme, že soupeře můžeme potrápit, ale nakonec to nedopadne. Tentokrát jsme to konečně překlopili v bodový zisk," hodnotil na pozápasové tiskovce utkání Michal Zbíral.

"Na Veselí nám to v defenzivě sedlo, věděli jsme, že soupeř má silné dvojky, ty jsme zavírali a bránili jeden na jednoho. Pomohli nám hodně i fanoušci, kdy jsme byli nahecovaní a šlo to jednodušeji. Získali jsme teď nesmírně důležité body i s ohledem na play out, kde se bude rozhodovat," doplnil nejlepší domácí hráč utkání Marek Nejdl.

Strakoničtí v dalším kole zajíždějí do Frýdku-Místku.

Aktuální tabulka je ZDE.