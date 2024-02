/FOTOGALERIE/ Po středeční dohrávce Chance extraligy v Zubří, kde oslabení strakoničtí házenkáři padli o dvacet gólů, hrají v sobotu 17. února od 17 hodin Jihočeši o důležité body s Novým Veselím.

Děkovačka strakonických házenkářů fanouškům. | Video: Jan Škrle

A výhra nad Novým Veselím by mohla být klíčem k úspěšnému závěru sezony. Jihočeši sehrají v náročném programu třetí duel v osmi dnech a tentokrát ten nejdůležitější. Desáté Nové veselí je hratelné, na jeho palubovce padli v první polovině soutěže 27:33.

Proti Novému Veselí to bude z naší strany, alespoň v to doufám, úplně jiné utkání než jsme odehráli v Zubří. Tam jsme se potýkali s řadou absencí, které by teď být neměly. Hrajeme doma, budeme se tedy chtít poprat o dobrý výsledek a bodový zisk. Veselí je pro nás nevyzpytatelný soupeř, ale my se o body popereme," burcuje tým Strakonic trenér Michal Zbíral a pokračuje: "Na podzim jsme na Vysočině nezahráli úplně špatný zápas. Bude to jen o nás. Jestli se chytneme a jestli nás podrží Jindra Mráz v brance. A zda bude fungovat obrana. V útoku se musíme prosadit přes obranu, která je na středu díky Melicharovi vysoká. Bude potřeba hru roztáhnout do křídel a z nich zakončovat.“

Strakoničtí spoléhají na podporu svých skvělých fanoušků, kteří jim před čtrnácti dny pomohli k obratu v utkání s Hranicemi.

Aktuální tabulka je ZDE.