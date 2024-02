/FOTOGALERIE/ Házenkáři Strakonic udělali v minulém kole Chance extraligy důležitý krok v boji o záchranu, když doma porazili Hranice. Nyní je čekají během týdne další tři utkání. To první v pátek 9. února v Lovosicích.

Strakoničtí házenkáři míří do Lovosic a poté do Zubří. | Foto: Jan Škrle

Poslední domácí utkání s Cementem Hranice strakoničtí házenkáři zvládli. Přestože dlouho prohrávali, v závěru utkání stav otočili a brali body za výhru 27:25. Ta je povzbuzením do dalšího náročného programu. Jihočeši nyní ztrácejí na jedenácté Hranice dva body a rádi by je dotáhli po sérii tří zápasů v rychlém sledu.

V pátek 9. února nastoupí Strakoničtí na palubovce třetích Lovosic (v první polovině soutěže soupeři Jihočeši podlehli 31:43), ve středu 14. února zavítají do osmého Zubří (22:34) a další sobotu pak doma hostí Nové Veselí (27:33).

"Budeme to mít hodně složité, Lovosice vyhrály poslední čtyři zápasy. A co víme z šatny, doma nechtějí prohrávat. V podzimním vzájemném utkání nehrál Jaroslav Trkovský, což je pro soupeře velmi důležitý hráč. Když pak nastoupil na posledních deset minut, zápas pro nás skončil," uvedl pro klubový web HBC Stakonice k utkání v Lovosicích Marek Nejdl.

Chceme Hranice ještě přeskočit, burcuje házenkáře trenér Michal Zbíral

Strakoničtí se chtějí v dalších zápasech odpíchnout od výhry nad Hranicemi. "Celou lednovou přípravu jsme směřovali ke zvládnutí zápasu s Hranicemi. To se podařilo a spadl z nás určitý tlak. Teď potřebujeme získat jakékoliv jiné body, které jsou pro nás nesmírně důležité. Z nadcházející trojice soupeřů se dá reálně pomýšlet na bodový zisk asi proti Novému Veselí. Hrajeme doma, docela na něj umíme a je teď i oslabené. Je to hratelný soupeř," hledí do dalších duelů Marek Nejdl.

Zdroj: HBC Strakonice 1921