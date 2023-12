/FOTOGALERIE/ Chance extraliga pokračuje o víkendu 16. kolem a strakonické házenkáře čeká duel o čtyři body. Na palubovku posledního celku tabulky přijede předposlední tým soutěže Maloměřice Brno. Domácí mohou myslet pouze na výhru.

V minulém domácím duelu Strakoničtí podlehli Karviné, nyní hostí Maloměřice Brno. | Foto: Jan Škrle

Netradičně v 15 hodin odstartuje v sobotu 9. prosince utkání strakonických házenkářů proti Maloměřicím Brno. A pokud nechtějí mít smutný následující Házenkářský ples, musejí soupeře zdolat. Jako jediní jsou v tabulce bez bodu, Brňané na tom nejsou o moc lépe, získali dva body z prvního vzájemného duelu.

Sportovní řečí se hraje o čtyři body. Na nic jiného domácí nemohou myslet. Již první vzájemný duel v Brně měli velice dobře rozehraný, čtyři minuty před jeho koncem vedli o dva góly, jenže pak inkasovali třikrát v řadě a Brno zvítězilo 26:25. Soupeři mají co vracet a všichni věří, že po výrazně lepších výkonech v posledních duelech první výhra sezony přjde.

OBRAZEM: Házenkářský mladší dorost Strakonic těsně podlehl béčku Talentu Plzeň

"S ohledem na vývoj v soutěži je pro nás odveta s Maloměřicemi zápasem sezony," má jasno strakonický trenér Michal Zbíral a doplňuje: "Oproti prvnímu vzájemnému utkání jsme obměnili sestavu, někteří hráči se nám vrátili do hry. Náš výkon se postupem sezony zlepšoval, jsme tedy dobře naladěni. Ale že bychom se nějakým speciálním způsobem na Maloměřice připravovali, to se říct nedá. Spíše se soustředíme na sebe a na vlastní výkon."

Optimismus na strakonickou lavičku určitě přinesly výkony z předchozích duelů se silnými soupeři. "Pokud udržíme výkonnost z předešlých zápasů, třeba s Karvinou, v Zubří nebo s Frýdkem-Místkem po celých šedesát minut, mělo by to na Brňany stačit. Ale s tím se nemůžeme spokojit. Každý zápas a každý soupeř je jiný. Musíme fungovat po celé utkání, nenechat si to v nějaké jeho fázi utéct. Všichni si uvědomujeme, o jaký jde zápas. Ideálně si musíme vytvořit náskok a ten udržovat. Ale vše záleží na tom, jak se nám podaří proměňovat šance," hledí k utkání strakonický trenér.

Béčko strakonických házenkářů nastřílelo Kutné Hoře čtyřicet banek

Strakoničtí již měli několikrát poměrně blízko k bodům, ale zápasy nakonec nezvládli. To jim však nesmí svazovat ruce a nohy. "Všichni ví, o co jde, takže nás tíha okamžiku možná trochu svazovat může. Již jsme dvakrát měli uspět, v Maloměřicích a v Hranicích, dvakrát jsme to ale nezvládli. Stejně tak jsme mohli bodovat i s Frýdkem-Místkem nebo s SKKP Brno. Uvidíme, jak se s tím teď kluci popasují. Tým už by měl být v takovýchto zápasech zkušený. A domácí prostředí nám v tom může pomoci. Na tento zápas jsme nastavení tak, že chceme uspět a že urveme první body,“ burcuje tým trenér.

Aktuální tabulku najdete ZDE.