/FOTOGALERIE/ Start do nové sezony Chance extraligy strakonickým házenkářům nevyšel. Dva zápasy a dv vysoké porážky, to je dosavadbí bilance. Třetí pokus učiní na palubovce Maloměřic Brno.

Play out Chance extraligy Strakonice - Maloměřice. | Video: Jan Škrle

Z úvodní trojice jsou Maloměřice Brno papírově nejpřijatelnějším soupeřem. Stejně jako Strakoničtí nemají po prvních dvou zápasech na kontě žádný bod. Strakonice prohrály v Karviné a poté doma se Zubřím, Maloměřice nejprve doma o gól s Frýdkem-Místkem a ve druhém utkání vysoko v Kopřivnici. Vzájemné utkání startuje v sobotu 16. září v 10.30 hodin.

Start do sezony sice Jihočechům nevyšel, na druhé straně je však třeba říci, že Karviná a Zubří patří k tradičně silným týmům. "Je to o předvedených výkonech, které z naší strany nebyly dobré. Pojedeme do Brna s tím, že chceme proti soupeři, který bude stejně jako my hrát ve spodku tabulky, předvést minimálně ucházející výkon. A pokusit se o první bodový zisk," uvedl pro klubový web kapitán strakonického týmu Jindřich Mráz.

V minulé sezoně se oba soupeři utkali hned čtyřikrát. Dvakrát v základní části a dvakrát pak ve skupině o záchranu. A Strakoničtí z těchto tří zápasů vyhráli pouze ten první v základní části na domácí palubovce 30:28. V odvetě v Brně prohráli 22:28 a v play out pak doma 25:28 a venku 29:34. V tabulce však díky lepším výsledkům s ostatními soupeři skončili před Maloměřicemi a vyhnuli se baráži. "Zápasy s Maloměřicemi se nám v minulém ročníku nevydařily, nicméně teď je nová sezona. Nemyslím, že by nás to nějakým způsobem mělo ovlivnit,“ zdůraznil Jindřich Mráz.

V nové sezoně to ve strakonickém týmu zatím není ideální v útočné ani obranné fázi. "V útoku se těžko prosazujeme, i když se Zubřím jsme si v první půli šance vypracovali, ale musíme je proměňovat. Co se týká obrany, odešlo nám několik kluků, sehráváme se, není to ještě ono. Vzniká nám v defenzivě spousta oken a nedorazů. Ani my brankáři jsme zatím nepředvedli nic navíc, čím bychom kluky podpořili. Věřím, že proti Maloměřicím už to bude mít z naší strany nějaké parametry," hodnotil dosavadní zápasy Jindřich Mráz a doplnil: "Záleží, jak se bude zápas vyvíjet. Jakýkoliv bodový zisk z Maloměřic bych považoval za dobrý."